Bakanlık'tan İSKİ'ye 3,3 milyon lira ceza

İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri çevre denetimleri kapsamında İSKİ’ye bağlı Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde inceleme yaptı. Kentsel atık suların bir kısmının arıtma işlemi yapılmadan deşarj edildiği tespit edildi. Çevre kirliliğine neden olan İSKİ’ye Çevre Kanunu’na istinaden 3 milyon 343 bin 688 TL idari ceza uygulandı. Sorumlular hakkında ise suç duyurusunda bulunulacak.