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Bakanlık listeyi güncelledi! İşte taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

15.11.2024 - 15:06 |
Bakanlık listeyi güncelledi! İşte taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 138'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 751'e yükseldi.

Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile bazı ürünlerde kanatlı eti ve sakatat tespiti gibi birçok uygunsuzluk listede yer aldı.

Listeye yeni eklenen ürünlerde, zeytinyağında tohum yağlarının karıştırılması, eritme peynirinde koyun sütü bulunmaması, balda taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilirken, dana ve kuzu karışık kıymada tek tırnaklı, bazı ürünlerde de ilaç etken maddesi tespiti gibi çeşitli uygunsuzluklar belirlendi.

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