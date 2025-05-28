GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBakanlık açıkladı! Taklit ve hileli ürün listesi güncellendi
HaberlerGündem Haberleri Bakanlık açıkladı! Taklit ve hileli ürün listesi güncellendi

Bakanlık açıkladı! Taklit ve hileli ürün listesi güncellendi

28.05.2025 - 11:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Bakanlık açıkladı! Taklit ve hileli ürün listesi güncellendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan, taklit veya hile içeren gıda ürünleri listesini güncelledi. Son incelemelerle birlikte, tespit edilen sağlığa zararlı ürün sayısı 228'e, taklit ve hileli ürün sayısı 1471'e yükseldi.

2 Ekim 2024 itibarıyla uygunsuzluk tespit edilen her ürün, bakanlığın internet sitesinden paylaşılıyor.

Son incelemelerle birlikte, insan hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 228 ürün belirlendi.

Taklit ve hile yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 1471'e yükseldi.

Listeye yeni eklenen ürünlerde; gıdada kullanımına izin verilmeyen boya, zeytinyağı ürünlerine tohum yağı karıştırılması gibi uygunsuzluklar tespit edildi.

Listeye guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Güncel Haberler

Kızılelma bir kritik eşiği daha aştı! Selçuk Bayraktar paylaştı
#Ekonomi

Kızılelma bir kritik eşiği daha aştı! Selçuk Bayraktar paylaştı

Tarım keşfi Sivas'tan geldi! İki lise öğrencisi İHA geliştirdi, TÜBİTAK sahip çıktı: Böcek ve hastalıkları tespit ediyor
#Gündem

Tarım keşfi Sivas'tan geldi! İki lise öğrencisi İHA geliştirdi, TÜBİTAK sahip çıktı: Böcek ve hastalıkları tespit ediyor

Bu minibüse binen girdiği gibi çıkamıyor! 2 bin lira vermeden kapı açılmıyor
#Gündem

Bu minibüse binen girdiği gibi çıkamıyor! 2 bin lira vermeden kapı açılmıyor