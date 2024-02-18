Bakanlar Yerlikaya ve Bayraktar Erzincan'daki maden bölgesi ile ilgili son durumu açıkladı

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı Aralık ayından beri altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası'nda çıkarılıp istiflenen toprak, 13 Şubat saat 14.28'de kaydı. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan bir su gibi vadiye doğru aktı.

9 işçi, geniş bir alana yayılan toprağın altında kaldı. Toprak altında kalan işçileri kurtarmak için Erzincan başta olmak üzere, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresin, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli'nden gelen AFAD ekipleri de görev aldı. Birçok gönüllü yardım kuruluşu da kurtarma çalışmalarına katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın ise arama kurtarma çalışmaları için oluşturulan kriz masasındaki koordinasyon görevi sürüyor.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasından satır başları şöyle;

Alanda 35 milyon metreküp toprak var. 500'ün üzerinde profesyonel ekibimiz var. 2 bin 700'ü aşmış insan gücümüz var. 800 araç sahada çalışıyor. Anbean arkadaşlarımız, bilim insanlarımızın yol gösterişiyle hepimizin bir amacı var bu işi en kısa sürede tamamlamak. İnsan kaynağıyla ilgili ihtiyacımız doğuyorsa bunu en kısa sürede tamamlıyoruz.

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9 canımız bu toprağın altında. Yakınlarımızı ziyaret ettik. Onlar da zaman zaman buraya geliyorlar. Onların sabırları için minnettarız.

Sabra ihtiyacımız var. Bunu da görüyoruz, minnettarız.

Böyle büyük bir toprak kütlesinin hareket ettiği ortamda planımız şu, hedef alanda toprağı geçici depolama alını olarak güvenli ortama tahliye ediyoruz. Şu an için 60 ekskavatörlerle günlük bin-bin 500'e yakın kamyon hareketiyle toprak kaymasının olduğu tahliyeyi yapıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız buradaki süreci takip ediyor. Sadece Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak değil, diğer tüm bakanlarımızla ilgili olması gerekenler anbean devam ediyor.

YENİ GÖZALTILAR OLACAK MI?

Yılmaz Bakanımız sürecin takipçisi. Bir ihmal, kusur varsa kesinlikle hak, adalet tecelli edecek. Bu süreç benim bildiğim kadarıyla devam edecek. Nasıl kararlar alınacaksa biz de sizin gibi takip edeceğiz.

Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

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Sahadayız... Hadisenin ne kadar büyük boyutta olduğunu görmüş oluyorsunuz. Hakikaten çok büyük bir kütle var. 3 ayrı noktaya aktı. DSİ çok yoğun bir çalışmayla buradaki suyun hareketini kontrol ediyor. Yeni bir su hareketini kontrol almayla alakalı tüm tedbirler alınmış durumda. Hem suda hem toprakta halk sağlığını tehdit eden bir durum yok. En kısa zamanda arama ve kurtarma faaliyetiyle ilgili netice almayı ümit ediyoruz. O belge yenilenene kadar herhangi bir faaliyet olamaz.

Yer hazır. Çevre Bakanlığımız onayını verdi. Bu dereye gelen temiz suyun, daha yukarıdan kontrollü şekilde barajın arkasından kuşaklama dediğimiz hadiseyi aktarmış durumda. Suyun toprağın altından ilerlemesi ile ilgili de aldığımız numunelerin hiçbirinde risk gözükmüyor. Bu toprak kalktıktan sonra bir kanalla suyu yukarıdan aşağı göndereceğiz.

Çevre izin belgesi olmayan işletme ve maden çalışması söz konusu değil. Buradaki çevre izin belgesi de iptal edilmiştir.

Bu çalışmalar devam ediyor. Çok ciddi anlamda çevreyle ilgili alınması gereken tedbirler vardı. Her türlü tedbiri almış durumdayız. Kontrollerimiz eş zamanlı, eş güdümlü şekilde devam ediyor.

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