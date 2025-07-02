Bakan Yumaklı duyurdu: Gübre avansı ve 1'inci nakdi çapa avans ödemeleri hesaplara yatırıldı
02.07.2025 - 18:17Güncellenme Tarihi:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkşeker aracılığıyla toplamda 2 milyar 465 milyon TL olmak üzere; kimyevi gübre avansı ve 1'inci nakdi çapa avans ödemelerinin pancar üreticilerinin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkşeker aracılığıyla toplamda 2 milyar 465 milyon TL olmak üzere; kimyevi gübre avansı ve 1'inci nakdi çapa avans ödemelerini pancar üreticilerimizin hesaplarına aktardık. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı. (DHA)