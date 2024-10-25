Bakan Yerlikaya'dan TUSAŞ açıklaması: Hiçbir şekilde rehine olayı yaşanmadı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 kişinin şehit olduğu ve 22 kişinin yaralandığı TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı hakkında açıklamalarda bulundu.

YARALANAN TERÖRİST KENDİNİ İMHA ETTİ

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle: 15.26'da TUSAŞ’ın nizamiyesine geliyor masum insanlara ateş saçıyor. Şehit olan arkadaşlarımız var. Kendisi yaralanmasına rağmen kahraman Atakan Şahin ateş ediyor ve kadın teröristi yaralıyor. Yaralandığını gören kadın terörist kendini imha ediyor.

HAVA UNSURLARI BÖLGEYE GELDİ

İki zırhlı araç ile saldırıdan 14 dakika sonra özel harekat gidiyor. Süratle jandarma ve polis özel harekat oraya hareket ediyor. En kısa sürece 730 jandarma ve emniyet birimi gidiyor. Hava unsurları da bölgeye gidiyor. 15:30’da kadın terörist kendini imha ediyor.

ŞOKA GİREN TERÖRİST EL BOMBASI ATTI

15.52’de zırhlı araçla gelen ekip erkek teröristi akademi binasının oraya gidiyor. 17 kahraman oraya giriyor, şoka giren terörist 2 el bombası atıyor. Binada yukarı doğru kaçmaya başlıyor. Orada çatışma başlıyor.

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REHİNE OLAYI YAŞANMADI

İçeride hiçbir şekilde rehin olayı yaşanmadı. Biz içeriye girmekte geç kalsaydık, bunu konuşuyor olabilirdik. Hiçbir şekilde arkadaşlarımızın rehin alma durumu olmadı.

TUVALETTE KENDİNİ PATLATTI

Panikleyen terörist daha sonra 2. katta tuvalete sıkışıyor. 16:40’da çıkış olmayacağını bildiği için kendini orada patlatıyor. 5 arkadaşımız hafif şekilde yaralanıyor. Hiçbir özel harekat ve jandarmada yaralanma yok. Bütün bunlar olurken JÖH orada vatandaşlarımızın sahipsiz olmadığını gösteriyor. 730 arkadaşın tamamı 20 dakikada geliyor.

KAMUOYUNU YANILTMAYIN

Bazı sosyal medyada ve diğer yayınlarda üzülerek şunu gördüm. Terörist sayısı ile ilgili farklı rakamlar verdiler. Biz ilk yaşadığımız an doğru ve hakikatli bilgileri basamak basamak sizlere verdik. Israrla arkadaşlarımıza dedim ki 'arayın biri kadın biri erkek' dedim. Paylaşımlarımda yetkili olanların dışında lütfen açıklamalara itibar etmeyiniz. Yetkisiz olup da bilmeden açıklama yapanlara benim milletimi, kamuoyunu lütfen yanıltmayın diyoruz.

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JANDARMA VE POLİSİMİZİ TEBRİK EDİYORUM

Jandarmamızı tebrik ediyorum, polisimizi tebrik ediyorum. Akademi binasının içine giriş 15.52 ve o lanet teröristin kendisin patlatmak durumunda kaldığı 16.40'a kadar bizim kararlılığımız olabilecek en az zayiatla başarmış olduk.