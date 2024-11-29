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Bakan Yerlikaya'dan “Parada Sahtecilik” açıklaması: 340 operasyon gerçekleştirildi

İçişleri Bakanı Ali YerlikayaParada Sahtecilik” suçuna yönelik 32’si planlı olmak üzere toplam 340 operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

29.11.2024 - 19:17 |
Bakan Yerlikaya'dan “Parada Sahtecilik” açıklaması: 340 operasyon gerçekleştirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılının ilk 10 ayında “parada sahtecilik” suçuna yönelik 32’si planlı olmak üzere toplam 340 operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, “2024 yılının ilk 10 ayında 'parada sahtecilik' suçuna yönelik 32’si planlı olmak üzere toplam 340 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda; 104 şüpheli tutuklandı. 48 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan Operasyonlar sonucu: 1 milyon 479 bin 260 TL, 352 bin 576 ABD Doları ve 3 milyon 613 bin 550 Euro değerinde sahte para ele geçirildi. Ayrıca sahte para üretiminde kullanılan 2 adet matbaa deşifre edildi. 'Parada sahtecilik' suçuna yönelik operasyonlarımız devam ediyor” dedi.

İşte Bakan Yerlikaya'nın o paylaşımı;

2024 yılının ilk 10 ayında “Parada Sahtecilik” suçuna yönelik 32’si planlı olmak üzere toplam 340 operasyon gerçekleştirildi.

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Operasyonlarda;
104 şüpheli tutuklandı.
48 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan Operasyonlar sonucu:

1 milyon 479 bin 260 TL,
352 bin 576 ABD Doları ve
3 milyon 613 bin 550 Euro değerinde sahte para ele geçirildi.

Ayrıca sahte para üretiminde kullanılan 2 adet matbaa deşifre edildi.

“Parada Sahtecilik” suçuna yönelik operasyonlarımız devam ediyor

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