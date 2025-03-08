Bakan Yerlikaya'dan köpek saldırısı sonrası hayatını kaybeden Rana hakkında açıklama: 2 müfettiş görevlendirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da 2 yaşındaki bebeğin köpek saldırısında ölmesine ilişkin, "2025'te, gerekli bütün kanunlar ortadayken, sahipsiz köpekler tarafından 2 yaşındaki bir bebeğin vahşice katledilmesini kabul edemeyiz." dedi.

Bakan Yerlikaya, kentteki bir otelde "Türkiye'nin Huzuru Kars Asayiş Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

İnançta, kültürde ve medeniyette kadının yerinin her zaman çok özel olduğunu belirten Yerlikaya, "Dün Milli Mücadelede, bugün ülkemizin kalkınması ve gelişmesinde kadınlar her zaman en ön safta var gücüyle mücadele ediyorlar. Büyük ve güçlü Türkiye'nin temellerini kadınlarla birlikte atıyoruz. Aydınlık geleceğimizi kadınlarla birlikte inşa ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın en güzel satırlarını yine kadınlarla birlikte yazıyoruz." diye konuştu.

Yerlikaya, bir kardeşinin ayağına batan dikenin herkesin parmağına batmış gibi olduğunu ve esas olanın bu olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Dün memleketim Konya'da hepimizin içini acıtan bir olay yaşandı. Karatay ilçemiz Başak Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki bir yavrumuz, ismi Rana maalesef kurtarılamadı. Bu tarifsiz büyük bir acı. Yavrumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. 2025'te gerekli bütün kanunlar ortadayken, sahipsiz köpekler tarafından 2 yaşındaki bir bebeğin vahşice katledilmesini kabul edemeyiz. Dün gece tüm valilerime talimat verdim. Bugün sabah da arkadaşlarımız bakanlıkta hep bunu çalıştılar. Artık şunu yapmak istiyoruz. İl il bütün bakım evlerindeki hayvan sayıları kurulan bir komisyonla tespit edilecek. Sürekli sayım yapılacak ama ayda bir o komisyonun yapmış olduğu tespitleri İçişleri Bakanınız olarak aziz milletimle paylaşacağım."

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Yapmak istediğinin açık ve net olduğunu aktaran Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Kanun kanundur, yasa yasadır ve şükürler olsun biz hukuk devletiyiz. Gazi Meclisimiz bu konuyla ilgili milletimizden gelen sesleri dinledi ve bir kanun yaptı. Biz sokak hayvanlarıyla ilgili mevcut bakım evlerinde ve yeni yapılacak bakım evlerinde bunlarla ilgili yeni bir süreç başlatıldı ama değerli arkadaşlar bizim şu ana kadar duyduklarımız, tespitlerimiz sokak hayvanlarına toplanmalarıyla ilgili iyi olan, bu işi hakkıyla yapanları tenzih ediyorum ama bazıları maalesef bu görevi hakkıyla yapmadığı yönünde. Birbirimizi kandırmayalım, açık konuşalım. Kurulacak komisyon aynen şu şekilde çalışacak. Her ay sayı artmış mı, yerinde mi saymış, geriye mi gitmiş, bunlara bakacağız. Bunları paylaşacağız. Yeni bakımevi yapımla ilgili bir gayret var mı, evet var. Onları ben il il kamuoyuyla her ay paylaşacağım ve sorumlu olan varsa yani valimizle telefonla görüştüm bu işi teşvik ettik, artırdık, netice alamadım. O zaman mülkiye müfettişleriyle beraber bunun gereğini yapacağız."

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"Kanunun gereğini yapmak zorundayız"

Yerlikaya, Konya'daki üzücü olayın benzerleri olduğunda olay yerine müfettiş gönderdiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tıpkı bugün sabah Konya Karatay ilçemize mülkiye müfettişleri gönderdiğim gibi. Onlara şunu söylüyorum. Gidin bakın. Gerçekten sokak hayvanlarının kanunun ruhuna uygun bir şekilde toplanması ve onların ıslah ve bakımlarıyla ilgili süreci yerine getiren bir duruş var mı yok mu? Buna baktırıyorum. Bunu görmediğim zaman soruşturma izni veriyorum. Adalete teslim ediyorum. Her zaman yaptığım gibi ama bundan sonra vatandaşlarımıza söz veriyorum. 30 büyükşehirde, büyükşehir belediye başkanı, 51 ilde kırsal kesimde il özel idaresi olması hasebiyle buradan sesleniyorum ve dün de talimat verdim. 51 valimiz ve özel idare olarak ve il belediyeleri ve nüfusu 25 bin ve üzeri olan bütün ilçe belediyeleriyle beraber biz bu sorumluluğumuzu kanunun bizden istediği, milletimizin çıkardığı bu kanunun gereğini yapmak zorundayız."

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Hayvanları sevdiklerini ve evinde de üç tane kedisi olduğunu aktaran Yerlikaya, "Ama sorumluluğun ağırlığının ne kadar büyük olduğunu gördüm. Hepsinde çip var, biri dışarıya çıkıp efendim kaçmaması, onlara efendim sağlık, diğer bakım... Bunları yapmakla ilgili ödevimin bu kadar hassas olduğunu bilmiyordum ama yeni mevzuatta bunun da ne kadar büyük bir sorumluluk getirdiğini biliyorum ama ben onları seviyorum. Bu kanunun insani ve vicdani duruşuyla o kanunu bizim uygulamamız lazım." diye konuştu.

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"İlk basın açıklamamı 12 Mart'ta yapacağım"

Yerlikaya, kişilere, mal varlığına karşı, organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden, göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden, suçluların hepsiyle mücadeleyle ilgili bir günlerinin bir günlerine uymadığını, olay sayısını düşüren ve aydınlatma sayılarını yukarıya çıkaran bir duruş sergilediklerini ifade etti.

Sahipsiz hayvanlarla ilgili meseleyi yönetmenin önemine işaret eden Yerlikaya, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanınız olarak ben, emrimdeki valilerim, onların uhdesindeki ilgili müdürlükler, belediye başkanları, büyükşehir, ilçe belediye, il belediye fark etmez. Hepsi beraber oturacaklar. Ya bu işi yapacaklar ya da biz yasal olarak hukuk bana ne yetki veriyorsa ben de bunu sonuna kadar kullanacağım ki bir daha 2 yaşında bir Rana'mız hayatının baharında sabi çocuk mezara girmesin. Ekranları başında olan vatandaşlarımızdan bunu gönlümden geldiğince söylemek istedim. İlk basın açıklamamı 12 Mart'ta yapacağım. Tespitlerimi yaptıktan sonra bu sayılarla ve bu gelişmeleri her ayın 12'sinde hem yazılı hem sözlü paylaşacağım. Ve bu noktada dilek, temenni, şikayetleri 112'ye yapın her zaman olduğu gibi. Bunları da sizlerle beraber iyi yönde arzu ettiğimiz noktaya evirelim."

Göreve başladıkları 4 Haziran 2023'ten bugüne kadar Kars'ta vali koordinasyonunda emniyet ve jandarmanın güzel hizmetler yaptığını dile getiren Yerlikaya, "Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta Türkiye genelinde yüzde 4,4 azalma olduğunu gittiğim yerde her zaman söylüyordum. Kars'ta bu hemen hemen başa baş noktasında. Yani azalma arzu ettiğimiz oranda değil ama aydınlatma oranları Türkiye ortalamasından yukarıda. Türkiye genelinde aydınlatma oranı bu 10 katalog suçta 98,1 iken Kars'ta 99,5. Gerçekten bu takdire şayan bir oran." dedi.

Yerlikaya, mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçla ilgili 2024'ü 2023'le kıyasladıklarında, Türkiye genelinde yüzde 29,7, Kars'ta ise 31,7 azalma olduğunu ve aydınlatma oranında ise Türkiye'de 84,4 iken Kars'ta 89,5 olduğunu anlattı.

"2 binin üzerinde kamerayı yerleştirmişler"

Hırsızlıkla ilgili 2024'ü 2023'le kıyasladıkları zaman Türkiye genelinde 5 katalog hırsızlık suçunda yüzde 48,6 düşüş olduğunu ifade eden Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Kars'ta aynı bu oranda düşme var ama burada hayvancılığın güçlü olduğunu biliyoruz. Valimiz, jandarmamız gerçekten güzel bir koordinasyonla hayvan ahırlarının olduğu yerlere, yol güzergahlarına, çiftliklerin gidişlerine 2 binin üzerinde kamerayı yerleştirmişler ve çok uzun zamandan beri de şehrimizde, hayvan hırsızlığının olmadığını hem jandarmamız hem arkadaşlarımız ifade ettiler. Bu noktada önleyici hizmet, vatandaşımızla el birliği, birbirimize güvenip, birbirimize destek ve yardımcı olduğumuz zaman çok daha farklı bir boyuta gider. Dolayısıyla hırsızlık ve hırsızlık türlerindeki hayvan hırsızlığı da dahil fevkalade bir azalma var ve bunlarla ilgili hapis yakalamalarının da gerçekten çok önemli noktaya geldiğini görüyoruz."

Hapis cezasından yakalaması bulunan 540 kişinin yakalandığını, çok az sayıda kişinin yakalanmasının kaldığını ve yetkililer tarafından bu durumun büyük bir hassasiyetle takip edildiğine dikkati çeken Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Jandarma binası yapmayla ilgili değerli milletvekilimiz bir ihtiyaçtan bahsetti. Genel Komutanımız da burada. Bunu not alıp, bu yıl hemen bununla ilgili yer ve plan proje çalışmalarına başlayalım. İnşallah önümüzdeki yıl bununla ilgili bismillah diyelim ve hem emniyetimizin hem de jandarmamızın 10 yaş üstü araçlarıyla ilgili olanları da bugün bütçe imkanlarıyla ve yine her zaman başardığımız ki geçen sene çok büyük bir başarı yaptık. Mahalli imkanlarla, bizim hayırsever iş insanlarımız, odalarımız, meslek kuruluşlarımıza beraber devriye ve ekip sayılarımızı yenilemekle ilgili hem emniyete hem de jandarmaya vermiş olduğumuz sözler var. Onların da hep birlikte bu yıl sonuna doğru gerçekleşeceğini göstereceğiz."