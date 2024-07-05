Bakan Yerlikaya'dan Kayseri'deki olaylara ilişkin açıklama: Gözaltına alınan 468'inin suç kaydı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'deki taciz iddiası sonrası çıkan olaylarla ilgili bir açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle: Biraz önce; ‘’Türkiye’nin Huzuru-Kayseri’’ Toplantımızı gerçekleştirdik. İlimiz özelindeki, terör, asayiş, düzensiz göçmen, organize suç örgütleri, uyuşturucu, suç ve suçlulara yönelik son 1 yılın verilerini değerlendirdik. Bildiğiniz üzre; 30 Haziran günü, Kayseri’de çirkin bir olay yaşandı. Bunun üzerine Kayseri’de bazı eylemler meydana geldi. Bu olaylar sonrası 855 şahıs gözaltına alındı. Bunların 13’ü tutuklandı, 145’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Dikkatlerinize sunuyorum: Kayseri’de gözaltına alınan şahıslardan 468’inin 50 farklı suçtan adli kaydı bulunuyor. Bu suçlar arasında göçmen kaçakçılığı, kasten yaralama, yağma, hırsızlık, cinsel istismar, tehdit-hakaret, uyuşturucu, mala zarar verme, Dolandırıcılık ve şantaj gibi suçlar da var. Türkiye genelinde ise benzer olaylar nedeniyle Toplam 1.065 şahıs gözaltına alındı. Bunların 28’i tutuklandı; 187’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

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189 HESAP YÖNETİCİSİ TESPİT EDİLDİ

Göçmen konusuyla ilgili, özellikle sosyal medyada provokasyona yönelik bir süreç yaşanıyor. BOT hesaplar tarafından manipülatif, olumsuz ve gerçek dışı paylaşımlar yapılıyor. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın Güvenlik Daire Başkanlığımız ile koordineli yaptığı çalışmalar sonrası Kayseri’deki olaylarla ilgili provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen 6’sı yurt dışında olmak üzere toplam 189 hesap yöneticisi tespit edildi. 108 şahıs yakalandı. Bunlardan 12’si tutuklandı.(gözaltındaki 6 şahsın işlemleri devam ediyor, 38 adli kontrol, 52 serbest)

Kayseri; Erciyes Dağı gibi yüce gönüllü insanların diyarıdır. Kayserililer ticaret erbabıdır. Kadim esnaflık geleneğinin en güzel temsilcileridirler. Misafirperverdir. Vatanına, bayrağına, devletine, milli ve manevi değerlerine bağlıdır Kayserili hemşehrilerim.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da defaatle ifade ettikleri gibi, biz göç konusunu, inancımıza, medeniyet değerlerimize, uluslararası hukuka uygun şekilde yönetiyoruz. Milletimizin sicilinde olmayan yabancı düşmanlığına, nefret söylemine asla ama asla müsaade etmiyoruz.

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AYAKLANMA PROVOKASYONU

Dün akşam yabancı düşmanlığı ve nefret söylemi yayarak, iç karışıklık yaratmaya çalışanların ortaya çıktıklarını gördük. Kimi sosyal medya hesaplarından, çocukları kullanarak perde arkasından ‘’ayaklanma çıkarmaya başlıyoruz’’ türünden mesajlar yayınladılar. Aynı hesaplardan; Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin yayınlandığını da tespit ettik. Sosyal medyada paylaşılan verileri bu sabaha kadar uzmanlarımız inceledi. İlk tespitlerimize göre, paylaşılan kimlik bilgileri 8 Eylül 2022 tarihinden önceki veriler. Göç İdaresi Başkalığımızın bu tarihten sonra yaptığı güncel verilerinin bu bilgilerde olmadığını tespit ettik. Konuyla ilgili mülkiye müfettişlerini görevlendirdik. Ayrıca Göç İdaresi Başkanlığımız da Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuyor.

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