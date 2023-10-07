Bakan Yerlikaya: Van'da eylem hazırlığındaki 6 terör örgütü üyesi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Kahramanlar Operasyonları' kapsamında Van'da eylem hazırlığı içinde olan 6 BTÜ üyesinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, şüphelilerin 6-8 Ekim Kobani olayları bahanesiyle eylem yapacaklarının tespit edildiğini belirterek, "Operasyonu düzenleyen Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün kahraman polislerini tebrik ediyorum. Masum insanları öldüren, vatan evlatlarına kurşun sıkan, eylem hazırlığı içinde olan bölücü terör örgütüne göz açtırmayacağız. Dualarınızı bizden eksik etmeyin. Biz kararlıyız. Terörle mücadelemiz amansızca devam edecek" dedi.