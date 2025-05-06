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GündemBakan Yerlikaya: Özel ve ailesiyle ilgili provokatif paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı
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Bakan Yerlikaya: Özel ve ailesiyle ilgili provokatif paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı

06.05.2025 - 01:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Bakan Yerlikaya: Özel ve ailesiyle ilgili provokatif paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘saldırgan S.T.’ adına açtığı sahte sosyal medya hesabı üzerinden, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ailesiyle ilgili provokatif paylaşımlar yapan M.A. adlı şüphelinin Trabzon’da tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda; saldırgan S.T. adına açtığı sahte sosyal medya hesabı üzerinden, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve ailesiyle ilgili provokatif paylaşımlar yapan M.A. adlı şüpheli şahıs tespit edilmiştir. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmada M.A. adlı şüpheli şahıs gözaltına alınmış, Of Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır” ifadelerini kullandı.

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