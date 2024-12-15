Bakan Yerlikaya, geri dönen Suriyelilerin sayısını açıkladı

Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımda savaştan önce ve sonra Suriye’ye geri dönüş verilerini paylaştı. Esad rejimi, devrilmeden önce 06.12.2024 tarihinde 310 Suriyeli, 07.12.2024 tarihinde 176 Suriyeli, 08.12.2024 tarihinde 240 Suriyeli olmak üzere toplam 726 Suriyeli ülkesine dönerken, rejimin devrilmesinin ardından 09.12.2024 tarihinde bin 259 Suriyeli, 10.12.2024 tarihinde bin 669 Suriyeli,11.12.2024 tarihinde bin 293 Suriyeli, 12.12.2024 tarihinde bin 553 Suriyeli,13.12.2024 tarihinde bin 847 Suriyeli olmak üzere toplam 7 bin 621 Suriyeli ülkesine geri döndü. Suriyelilerin geri dönüş verilerini açıklayan Yerlikaya, “Göç yönetimini; insan hak ve hürriyetlerine saygılı, medeniyet değerlerimize bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeyen bir anlayışla yönetiyoruz, yönetmeye devam edeceğiz” dedi.