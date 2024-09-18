Bakan Yerlikaya duyurdu! “KUYU-24” operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce yurt dışında tutuklu bulunan organize suç örgütü elebaşının yönlendirmesiyle eylemler gerçekleştirdikleri belirlenen şüphelilere yönelik "Kuyu-24" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "yağma", "tehdit", "kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin tehlikeye sokulması" suçlamasıyla 5 kişinin gözaltına alındığını ifade eden Yerlikaya, zanlıların çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığını kaydetti.

Sosyal medya hesabından "KUYU-25" operasyonuna ilişkin paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen "KUYU-25" operasyonunda Yurt Dışı Firari Organize Suç Örgütü elebaşı tarafından yönlendirilen Organize Suç Örgütü üyesi 7 şüpheli yakalandı.

Sosyal medyada İstanbul’un Esenyurt ilçesinde motosikletli şüpheli şahısların zırhlı polis aracının yanından geçerek bir iş yerini kurşunladığı görüntüler yayınlanmıştı.

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Olay saatinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulama bitişi esnasında plakasız motosikletteki 2 şahsın, zırhlı araç yanından geçerken iş yerine yönelik ateş ettikleri esnada Polis Memurlarının da silahla karşılık vermesi üzerine C.Ç. isimli şahıs bacağından yaralanmış ancak olay yerinden kaçmıştı.

Yapılan çalışmalar sonucu kurşunlanan işyerinin sahibi E.K.'yi bir şahsın tehdit ettiği belirlendi. İstanbul Organize Şube Müdürlüğünce şahsın yurt dışında bulunan Organize Suç Örgütü elebaşı ve 20 ayrı suç kaydı bulunan M.K. isimli şahıs olduğu;

Ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma, taşıma veya bulundurma,

Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma,

Uyuşturucu/uyarıcı madde imal ve ticareti olmak üzere 3 ayrı suçtan aranması bulunduğu tespit edildi.

Konuyla ilgili şüpheli şahıslara yönelik İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünce İstanbul’un Esenyurt ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 organize suç örgütü üyesi yakalandı.

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Operasyon sonucu yapılan aramada; 3 adet ruhsatsız suikast silahı ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Operasyonu koordine eden Büyükçekmece Savcılığımızı, operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle.