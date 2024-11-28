Bakan Yerlikaya duyurdu! 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 48 şüpheli yakalandı

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

7 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERAĞ-10” operasyonlarında hesaplarında 225 Milyon TL işlem hacmi bulunan 48 şüpheli yakalandı.

23'ü Tutuklandı.

17’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Siber dünyadaki güvenliğimiz için sanal devriyelerimiz 7/24 görev başında. Dijital suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.