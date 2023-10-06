Bakan Yerlikaya duyurdu: 39 organize suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "31 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes Operasyonu kapsamında 15 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 24 suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 307 şüpheli şahıs yakalandı" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"31 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes Operasyonu kapsamında 15 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 24 suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 307 şüpheli şahıs yakalandı.
"TOPLAM 39 ORGANİZE SUÇ YAPISI ÇÖKERTİLDİ"
Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüklerimizce:
Adana’da Bora Toprak Organize Suç Örgütü,
Antalya’da Hüseyin Şamil Şahin Organize Suç Örgütü
Samsun’da Eyüp Atmaca Organize Suç Örgütü
Zonguldak’ta Alihan Keleş Organize Suç Örgütü ve Barış Taşdemir Organize Suç Örgütü
Bursa’da Ali Kevser Can Organize Suç Örgütü
Eskişehir’de Ahmet Yalım Organize Suç Örgütü
Gaziantep’te Burhan Çapan Organize Suç Örgütü
İstanbul’da Mehmet Basetemür Organize Suç Örgütü
İzmir’de Ahmet Aktaş Organize Suç Örgütü
Muğla’da Ömer Kamil Sütlü Organize Suç Örgütü
Giresun’da Baki Ay Organize Suç Örgütü
Tekirdağ’da Resul Ağyürek isimli şahsın yönlendirdiği Nitelikli Yağma Faaliyetleri gösteren Suç Grubu
Çanakkale’de Kadir Yeşil isimli şahsın yönlendirdiği Nitelikli Yağma Faaliyetleri gösteren Suç Grubu ile
Afyon’da Ahmet Başyiğit isimli şahsın yönlendirdiği Nitelikli Yağma Faaliyetleri gösterenlere yönelik eş zamanlı Kafes Operasyonu gerçekleşti.