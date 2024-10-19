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Bakan Yerlikaya: Atatürk'e, Erdoğan'a ve TSK'ya hakaret eden şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) hakaret eden şüphelinin İstanbul'da yakalandığını açıkladı.

19.10.2024 - 00:20 | | ANKARA, (DHA)
Bakan Yerlikaya: Atatürk'e, Erdoğan'a ve TSK'ya hakaret eden şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan bir şahsın, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, devletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hakaret ettiği belirlenmiştir. Bölücü terör örgütü (BTÖ) propagandası da yapan bu şahsın 20 yaşındaki M.H.Y. olduğu İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce tespit edilmiştir. Şahıs, Bahçelievler'de yakalanarak gözaltına alınmış, şahsa ait dijital materyallere el konulmuştur. Halkımız arasında kin ve nefret tohumları ekmeye çalışanlara asla göz açtırmayacağız. Siber dünyada zehrini akıtan bu siber zorbaları tek tek yakalayacağız" ifadelerini kullandı

Bakan Yerlikaya: Atatürke, Erdoğana ve TSKya hakaret eden şüpheli yakalandı

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