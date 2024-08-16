Bakan Yerlikaya açıkladı: Bursa merkezli Kuyu 18 operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 2 ilde gerçekleştirilen Kuyu-18 operasyonunun ayrıntılarını paylaştı.
Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı; Bursa merkezli 2 ilde düzenlenen “KUYU-18” operasyonlarında; elebaşlığını Sadettin Pahsa’nın yaptığı organize suç örgütü çökertildi.
Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız.
* Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Bursa ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
- Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurdukları,
- Kendilerine haraç vermeyen iş insanlarını “Darp-Tehdit” ettikleri,
- İşyerlerini kurşunladıkları,
- Sözde mahkeme kurup, şahıslar arasındaki alacak verecek konularına dahil olarak haksız menfaat temin ettikleri ve
- Yağma yoluyla insanların taşınmazlarını ele geçirdikleri tespit edildi.
Operasyonlar sonucu:
- 12 adet ruhsatsız tabanca,
- 7 adet ruhsatsız tüfek ve
- Çok sayıda fişek ele geçirildi.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin Duası Sizinle.