Bakan Yerlikaya açıkladı: Bursa merkezli Kuyu 18 operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı; Bursa merkezli 2 ilde düzenlenen “KUYU-18” operasyonlarında; elebaşlığını Sadettin Pahsa’nın yaptığı organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız.

* Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Bursa ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

- Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurdukları,

- Kendilerine haraç vermeyen iş insanlarını “Darp-Tehdit” ettikleri,

- İşyerlerini kurşunladıkları,

- Sözde mahkeme kurup, şahıslar arasındaki alacak verecek konularına dahil olarak haksız menfaat temin ettikleri ve

- Yağma yoluyla insanların taşınmazlarını ele geçirdikleri tespit edildi.

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Operasyonlar sonucu:

- 12 adet ruhsatsız tabanca,

- 7 adet ruhsatsız tüfek ve

- Çok sayıda fişek ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin Duası Sizinle.