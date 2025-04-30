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Bakan Yerlikaya açıkladı: Beşiktaş'taki aracın çakarı iptal edildi

30.04.2025 - 23:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bakan Yerlikaya açıkladı: Beşiktaş'taki aracın çakarı iptal edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Beşiktaş’ta ışıklı ve sesli uyarı işaretiyle çakar geçiş üstünlüğü hakkını usulsüz biçimde kullanarak emniyet şeridi ihlali yapan ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan araç tespit edildi. Aracın üzerindeki trafikte geçiş üstünlüğü hakkı çakar iptal edildi" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Beşiktaş’ta ışıklı ve sesli uyarı işaretiyle geçiş üstünlüğü hakkını usulsüz biçimde kullanarak emniyet şeridi ihlali yapan ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan araç tespit edildi. Aracın üzerindeki trafikte geçiş üstünlüğü hakkı çakar iptal edildi. Araç sürücüsüne yaptığı ihlaller sebebiyle, ışıklı ve sesli uyarı işaretini takılacağı yerlerin dışında kullanmak, emniyet şeridi ihlali yapmak, geçiş üstünlüğü hakkını gereksiz kullanmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri kullanmamak ve standart dışı plaka takmak nedeniyle 155 bin 401 lira idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerini kullandı.

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