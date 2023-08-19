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Bakan Yerlikaya açıkladı: 34 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık suçlarından aranan kişilerin 34 firari şahsın yakalandığını açıkladı.

19.08.2023 - 12:41 |
Bakan Yerlikaya açıkladı: 34 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 34 firarinin 60 günde Interpol-Europol Dairesi Başkanlığı'nca yakalandığını açıkladı. Yakalananlar terör, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık suçlarından aranıyordu.

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Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

SON 60 GÜNDE İnterpol-Europol Daire Başkanlığımızca

Başta Terör,
Göçmen Kaçakçılığı,
Uyuşturucu Ticareti ve
Dolandırıcılık suçlarından olmak üzere

30’u Kırmızı Bülten ile 4’ü Doğrudan Talep edilen 34 firari şahsın, 16 farklı ülkede yakalanmaları sağlanmıştır.

Bu şahıslardan 23’ü ülkemize iade edilmiş, 11 şahsın ülkemize teslimine yönelik çalışmalar ise Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları koordinesinde devam etmektedir.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Emniyet Güçlerimizi tebrik ediyorum🇹🇷

SUÇ İŞLEYENLER DÜNYANIN NERESİNDE OLURSA OLSUNLAR İNTERPOL-EUROPOL DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN ELİNDEN KAÇAMAYACAKLAR

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