Bakan Yerlikaya: 8 ilde eylem hazırlığındaki 27 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: Bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik “Kahramanlar” operasyonları kapsamında 8 ilde eylem hazırlığı içinde olan 27 şüpheli BTÖ üyesi yakalandı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: Bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik “Kahramanlar” operasyonları kapsamında 8 ilde eylem hazırlığı içinde olan 27 şüpheli BTÖ üyesi yakalandı.

Terör örgütünün yurt içinde ve sınır ötesinde peşlerini asla bırakmayacağız.Terör örgütünün yurt içinde ve sınır ötesinde peşlerini asla bırakmayacağız.

Jandarma Genel Komutanlığı TEM daire başkanlığı koordinesinde İl Jandarma komutanlıklarınca Şanlıurfa, Mardin, Van, İzmir, Isparta, Malatya, Manisa ve Adıyaman’da Bölücü Terör Örgütü üyelerine karşı düzenlenen operasyonlarda “Terör Örgütüne Üye Olmak, Terör Örgütüne Yardım Etmek, Terör Örgütüne Finans Sağlamak ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçlarından 27 şüpheli BTÖ mensubu yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek.Operasyonları gerçekleştiren Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek.

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