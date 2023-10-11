Bakan Yerlikaya: 8 ilde eylem hazırlığındaki 27 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanlar Operasyonu kapsamında 8 ilde eylem hazırlığı içinde olan 27 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: Bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik “Kahramanlar” operasyonları kapsamında 8 ilde eylem hazırlığı içinde olan 27 şüpheli BTÖ üyesi yakalandı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: Bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik “Kahramanlar” operasyonları kapsamında 8 ilde eylem hazırlığı içinde olan 27 şüpheli BTÖ üyesi yakalandı.
Terör örgütünün yurt içinde ve sınır ötesinde peşlerini asla bırakmayacağız.Terör örgütünün yurt içinde ve sınır ötesinde peşlerini asla bırakmayacağız.
Jandarma Genel Komutanlığı TEM daire başkanlığı koordinesinde İl Jandarma komutanlıklarınca Şanlıurfa, Mardin, Van, İzmir, Isparta, Malatya, Manisa ve Adıyaman’da Bölücü Terör Örgütü üyelerine karşı düzenlenen operasyonlarda “Terör Örgütüne Üye Olmak, Terör Örgütüne Yardım Etmek, Terör Örgütüne Finans Sağlamak ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçlarından 27 şüpheli BTÖ mensubu yakalandı.
Operasyonları gerçekleştiren Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek.Operasyonları gerçekleştiren Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek.
BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE (BTÖ) YÖNELİK “KAHRAMANLAR” OPERASYONLARI KAPSAMINDA— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 11, 2023
8️⃣ İLDE EYLEM HAZIRLIĞI İÇİNDE OLAN 2️⃣7️⃣ ŞÜPHELİ BTÖ ÜYESİ YAKALANDI❗️
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YURT İÇİNDE VE SINIR ÖTESİNDE PEŞLERİNİ ASLA BIRAKMAYACAĞIZ❗️
Jandarma Genel Komutanlığı TEM daire başkanlığı… pic.twitter.com/iPHQUTp28m