Bakan Yerlikaya: 7 ilde 123 göçmen kaçakçısı yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düzensiz göçle mücadeleye yönelik 'Kalkan-11' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir, Hatay, Kilis, Gaziantep, Ağrı, Kars ve Van Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlar sonucu 123 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Suçta kullanıldığı tespit edilen 19 araca el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörlerden 50'si tutuklandı, 22'si hakkında adli kontrol kararı verildi, 25'inin adli işlemleri sürüyor.

Operasyonları düzenleyen jandarma ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülecektir" dedi. (DHA)