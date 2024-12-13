Bakan Yerlikaya: 31 göçmen kaçakçısı ve 981 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 26 bin 438 personel ve 8 bin 412 ekip ile 366 bin 838 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığını kaydetti.

Yapılan denetimlerde, 31 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 981 düzensiz göçmen yakalandı. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

"Türkiye dünyaya örnek bir model sunuyor"

Türkiye'nin göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamı düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunduğunu belirten Bakan Ali Yerlikaya, "Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz." dedi.

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Ali Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve operasyonu gerçekleştiren güvenlik personelini tebrik etti.