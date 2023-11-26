Bakan Yerlikaya: 10 ilde 25 dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dolandırıcılık suçlarına yönelik İstanbul ve Kastamonu merkezli toplam 10 ilde 'Sibergöz-8' kod adlı eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti. Buna göre; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul, Muğla, Kocaeli, Siirt, Ankara, Antalya, Çanakkale ve Erzincan olmak üzere 8 ilde, Kastamonu Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kastamonu ve Mersin olmak üzere 2 ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. 10 ilde 'bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işleyen toplam 25 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda silahın yanı sıra; suç geliri 338 bin TL ve 22 bin 400 dolar nakit para, dijital materyal, bilgisayar, cep telefonu ve sim karta el konuldu.

Şüphelilerin, vatandaşları arayarak kendilerini yatırım danışmanı şeklinde tanıttıkları ve yatırım vaadiyle yüksek kazanç elde edeceklerini söyleyerek bu kişileri dolandırdıkları tespit edildi. Dolandırdıkları kişilerden 211 bin 500 dolar haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Başkalarına ait banka veya kredi kartları ile GSM numaralarını temin eden şüphelilerin ayrıca, elde ettikleri hesaplar ile GSM hatlarını yasa dışı bahis işlemlerinde kullandıkları saptandı.

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Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, yasa dışı bahis oynatanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız" dedi.