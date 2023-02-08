Bakan Yardımcısı Sayan, Twitter yöneticileriyle görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, Twitter Küresel Hükümet İlişkileri Başkanı Hughes ve Twitter'ın Türkiye'den Sorumlu Kamu Politikaları Direktörü Costello ile videokonferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Twitter üzerinden yürütülen dezenformasyonların yanı sıra gerçek dışı ihbarlar, sahte yardım kampanyaları ile sahte hesap ve yalan paylaşımlara karşı atılabilecek adımlar ele alındı. Toplantıda, toplumu panik ve kaosa sevk edebilecek dezenformasyonlara karşı Twitter’ın sorumluluklarına da işaret edildi.

Toplantıda ayrıca Türkiye tarafından Twitter yönetimine, sosyal medyadaki dezenformasyonların önlenmesi için aktif iş birliği başta olmak üzere 'İnternet Ortamında İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun' kapsamındaki yükümlülükleri hatırlatıldı. (DHA)