Bakan Yanık: Yaşlı Hakları Ulusal Eylem Planı'mızı 29 Nisan'da açıklayacağız

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada. sürdürülebilir kalkınmanın bir gereği olarak yaşlı bireyler dahil kimseyi arkada bırakmadan kapsayıcı toplum olma yolunda önemli adımlar attıklarını belirterek, "Bakanlık olarak yaşlıların aileleri ve yakınlarıyla birlikte, bulundukları çevrede, aktif ve sağlıklı yaşlanma çerçevesinde yaşlanma sürecini geçirmelerini amaçlıyoruz.

Bu doğrultuda politika ve hizmetlerin belirlenmesi, sosyal hizmetlerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için gerekli çalışmaları hak temelli bakış açısıyla, farklı yaşlı profillerinin farklı ihtiyaçlarını gözeterek yürütüyoruz. Hazırlıklarında son aşamaya geldiğimiz, yaşlılık alanında üst düzey bir politika belgesi olarak ulusal bakış açımızı ortaya koyan ve yaşlılık alanındaki hedeflere ulaşmak için belirlenen faaliyetleri içeren ilgili tüm paydaşların katkı sağladığı 'Yaşlanma Vizyon Belgesi ve Yaşlı Hakları Ulusal Eylem Planı'mızı ise 29 Nisan’da kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

'YAŞLANMA VİZYON BELGESİ, 16 HEDEFTEN OLUŞUYOR'

Bakan Yanık, yaşlılık alanındaki ulusal vizyonu ve yol haritasını ortaya koyan Yaşlanma Vizyon Belgesinin, 'Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma, Toplumsal Hayata Katılım, Herkes için Yaş Dostu ve Erişilebilir Ortamlar, Afet ve İnsani Bakımdan Acil Durumlar, Yaşlı Hakları, Uygulama ve İzleme' olmak üzere 6 politika alanında 16 hedef ve 51 eylem alanından oluştuğunu kaydetti. Bakan Yanık, "Yaşlanma Vizyon Belgesi doğrultusunda oluşturulan 2023- 2025 yılları arasında gerçekleştirilecek 183 faaliyeti içeren Yaşlı Hakları Ulusal Eylem Planı ile bireylerin yaşamlarının her döneminde aktif yaşlanma sürecine etkin olarak katılımlarının sağlanması, yaşlı haklarının güçlendirilmesi, hak temelli ve kapsayıcı yaklaşımla yaşlı bireylere yönelik yeni hizmet ve destek modellerinin geliştirilmesi, kuşaklar arası dayanışmanın güçlendirilmesini hedefliyoruz. Bu doğrultuda 'yaşlı bireylerin haklarını gerçekleştirebildikleri, kendi ihtiyaçlarına ve taleplerine uygun hizmetleri alabildikleri ve yaşam deneyimlerini gelecek nesillere aktarabildikleri her yaş için toplum inşa etmek' vizyonumuzun ortaya koyulmasını amaçlıyoruz" dedi.