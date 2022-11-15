Bakan Yanık: Kamuda çalışan engelli sayısını 11 kat artırdık

Bakan Yanık, Ankara'da 75'inci Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen 'Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Yanık, Türkiye nüfusunun yüzde 6,9'unu engellilerin oluşturduğunu belirterek, son dönemde sağlıktan eğitime, istihdamdan siyasal yaşama katılıma kadar engelli bireylerin bağımsız yaşamalarını destekleyecek birçok çalışmaya imza attıklarını söyledi.

Engelli bireylerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayata aktif katılmalarına yönelik önemli gelişmeler kaydettiklerini ve bugün gerçekleştirdikleri ilk kurul toplantısının da çalışmaların her geçen gün arttığının göstergesi olduğunu vurgulayan Bakan Yanık, "Kurul üyesi tüm kurumlarımızın temel önceliği, engellilik konusunun görev alanlarımız çerçevesinde bütüncül bir anlayışla dikkate alınması ve genel politika araçlarına dahil edilmesidir. Kurulumuzun engelli haklarının korunması ve geliştirilmesi bağlamındaki görevlerini ise şöyle sıralayabiliriz; idari ve yasal düzenlemelere ilişkin çalışmalar yapmak ve önerilerde bulunmak, kaydedilen gelişmeler hakkında kamuoyunun aydınlatılması amacıyla yapılacak çalışmaları değerlendirmek, strateji belgesi ve eylem planları hazırlamak ve onaylamak, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonu sağlamak" diye konuştu.

Engellilere yönelik hizmetlerini anlatan Bakan Yanık, "2012'de kamuda engelli istihdamı alanında dünyada bir ilki gerçekleştirdik ve merkezi sınav sistemi e-KPSS'yi hayata geçirdik. Bu sayede 2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısı 5 bin 777 iken bugün bu sayıyı tam 11 kat artırarak 66 bine yükselttik. 2006 yılında başlattığımız evde bakım yardımı kapsamında 562 bin 365 vatandaşımıza aylık 3 bin 336 TL ödeme yapıyoruz. Bunların yanında 130 merkezimizde, 1457 engelli bireye gündüz bakım hizmeti sunuyoruz. 104 resmi, 299 özel olmak üzere 403 bakım merkezinde 33 bin 193 vatandaşımıza yatılı bakım hizmeti sağlıyoruz. Aileler, bazı zaruri durumlarda engelli yakınlarını belli bir süre emanet edebilecekleri güvenilir bir yere ihtiyaç duyuyorlar. Bu özel ailelerimizin engelli yakınlarını kurumlarımızda 1 yıl içinde 30 güne kadar ücretsiz misafir ediyoruz. Engelli vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için kasım ayında 940 milyon TL engelli aylığı ödedik" dedi.