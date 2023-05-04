Bakan Yanık: Engelliler hakkında, kanun alanında çığır açtık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara'da 'Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı'na katıldı. Bakan Yanık, şubat ayında gerçekleştirilmesi planlanan toplantının deprem felaketi sebebiyle ertelendiğini belirterek, "Bu felaket bir kez daha gösterdi ki toplumsal dayanışma ve kurumlar arası iş birliği, her alanda hayati bir öneme sahip. Dolayısıyla engellilerin tüm insan hak ve özgürlüklerinden diğer bireylerle birlikte ve herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmadan yararlanabilmelerinde, güçlü koordinasyon ve etkili iş birliğinin öneminin farkındayız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021 yılında, '2030 Engelsiz Vizyon Belgesi' ilan edildi" diye konuştu.



Bakan Yanık, 'Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nın Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde belirtildiği şekilde, 'içermeci ve erişilebilir toplum', 'hakların korunması', 'adalet, sağlık ve iyilik hali', 'kapsayıcı eğitim', 'ekonomik güvence', 'bağımsız yaşam', 'afet ve insani bakımdan acil durumlar', 'uygulama ve izleme' başlıklarındaki 8 politika alanında ortaya konulan 31 hedefe ulaşmak üzere 316 faaliyetinin bulunduğunu söyledi.



‘WEB TABANLI İZLEME MODÜLÜ OLUŞTURDUK’



'2030 Engelsiz Vizyonu' hedefine ulaşabilmek için 9 çalışma grubu ile eylem planında yer alan faaliyetlerin gerçekleştirileceğini vurgulayan Bakan Yanık, "Bu izlemeyi sistematik bir şekilde gerçekleştirebilmek için web tabanlı bir izleme modülü oluşturduk. Hepimiz sorumluluklarımızda olan faaliyetlerin gerçekleşmelerine dair bilgi ve verileri bu modüle işleyeceğiz. Modül aracılığıyla toplanan bilgi ve verilerle çalışma grupları tarafından 6 ayda bir, her bir politika alanında izleme ve değerlendirme raporu hazırlanacak. Ardından tüm politika alanlarını içeren ana rapor, Bakanlığımız koordinasyonunda tamamlanarak yayınlanacaktır. Bugünden itibaren bu web tabanlı modülü veri girişine açıyoruz" ifadelerini kullandı.



'YARDIM DEĞİL HAK EKSENLİ ANLAYIŞ'



20 yılda bu alana bakış açısını kökten değiştirdiklerini söyleyen Bakan Yanık, "Engelli vatandaşlarımıza yönelik sosyal politikalarımızı yardım değil hak eksenli bir anlayışla şekillendiriyoruz. İktidara geldiğimiz ilk günden bugüne engelli bireylere fırsat eşitliği sağlamaya yönelik çabalarımızı, pozitif tedbirlerle güçlendirdik. Engelliler hakkında kanun alanında bir çığır açtık" diye konuştu.