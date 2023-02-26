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Bakan Varank: Hayırsever vatandaşlarımız 10 bin depremzede aile için ‘EvimYuvanOlsun’ dedi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Hayırsever vatandaşlarımız tam 10 bin depremzede aile için ‘EvimYuvanOlsun’ dedi” açıklamasında bulundu.

26.02.2023 - 21:57 | | İHA
Bakan Varank: Hayırsever vatandaşlarımız 10 bin depremzede aile için ‘EvimYuvanOlsun’ dedi

Bakan Varank sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan “EvimYuvanOlsun” kampanyasıyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Biz büyük bir aileyiz! Hayırsever vatandaşlarımız tam 10 bin depremzede aile için 'EvimYuvanOlsun' dedi. Bu zor günleri birlikte aşacağız” ifadelerini kullandı.

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