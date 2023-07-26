Bakan Uraloğlu: Hakkari-Yüksekoava seyahat süresi 1 saat 15 dakikadan 50 dakikaya inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yüksekova’yı Van-Hakkari Devlet Yolu’na bağlayan 16,3 km’lik Yeniköprü-Yüksekova Yolu T1 Tüneli Işık Görme Törenine katıldı. Uraloğlu, törende yaptığı konuşmada YeniKöprü-Yüksekova Yolu T1 Tüneli’nin hizmete girmesiyle birlikte yurtiçi ve yurtdışı ticarete sağlayacağı katkıya vurgu yaptı.

Uraloğlu bu konuda şunları kaydetti: "Bilindiği üzere Türkiye ile İran arasındaki ticaret hacmi, gerçekleştirilen ikili anlaşmaların da etkisiyle hızla artmaktadır. Bu nedenle ülkemizi İran’a bağlayan yolların standardının artırılması önem kazanmıştır. Bu kapsamdaki yol kesimlerimiz arasında yer alan ve yoğun ağır taşıt trafiğine hizmet veren Yeniköprü-Yüksekova Yolu uluslararası ticaretin gelişmesi için büyük önem arz etmektedir. 16,3 kilometre uzunluğundaki bu proje ile 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolunu BSK kaplamalı 2x2 şeritli bölünmüş yol haline getireceğiz.

Proje kapsamında Işık görme töreni vesilesiyle bizleri bir araya getiren 3 bin 965 metrelik T-1 Tüneli ve 4 bin 566 metrelik T-2 Tünellerini açacağız. Ayrıca;151 metrelik Çığlı Köprüsü, 282 metrelik Dilektaşı-1 ve 227 metrelik Dilektaşı-2 Köprülerini de inşa edeceğiz. Böylece projenin tamamlanması ile birlikte mevcut güzergahı 7 kilometre kısaltarak fiziki ve geometrik standartları yükseltmeyi planlıyoruz. Ayrıca yol güzergahında can ve mal emniyetini arttırarak seyahat süresine de ortalama 25 dakika azaltarak akaryakıt ve zamandan büyük tasarruf sağlamayı hedefliyoruz. Zamandan 84,3 milyon TL, akaryakıttan 27,1 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 111,4 milyon TL tasarruf yapacağımızı öngörüyoruz."

Uraloğlu, konuşmasında Doğu Anadolu Bölgesi’nin İran’a açılan en önemli kapılarından biri olan Hakkari’nin ulaşım ve iletişim altyapısına 2003 yılından bu yana yaklaşık 23 milyar 250 milyon lira harcama yaptıklarını, 2003’te sadece 1 kilometre bölünmüş yol var iken, 97 kilometre daha yol yaparak, bölünmüş yol uzunluğunu 98 kilometreye yükselttiklerini söyledi.

Uraloğlu ayrıca AK Parti iktidarları döneminde ulaşım alanında yapılan yatırımlara da değinerek, şunları söyledi: "2003 yılında başlattığımız karayolu hamlesi ile özellikle karayolu ulaşım ağımızın gücüne güç kattık. Yaklaşık 2 Trilyon 550 milyar Lira yatırım ile aslan payını karayollarını verdik. 6 bin 100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu, 29 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Ana akslarımızın tamamına yakınını bölünmüş yol haline getirdik. Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımız 6 iken, 77’ye yükselttik. Ülkemizin yalçın kayalarını, derin vadilerini tünel ve viyadüklerle aştık. 2003 yılından bu yana; 439 kilometre uzunluğunda 3 bin 770 adet köprüyü, 673 kilometre uzunluğunda 403 adet tüneli tamamlayarak hizmete sunduk. Çok yakında bunlara Yeniköprü-Yüksekova Yolu kapsamında inşa ettiğimiz 3 bin 965 metre uzunluğundaki T-1 Tünelimizi de ekleyeceğiz."