Bakan Uraloğlu duyurdu! Türkiye'nin en uzun metro hattının açılış tarihi belli oldu

Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda incelemelerde bulunan Uraloğlu, büyükşehirlerde Bakanlık tarafından hayata geçirilen raylı sistem projelerinden bahsederek, ülke genelinde hizmete sundukları kent içi raylı sistem hattı uzunluğunun 434 kilometreye ulaştığını söyledi.

Uraloğlu, İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da 79,4 kilometrelik kent içi raylı sistem hattının yapımına devam ettiklerini belirterek, İstanbul, Sakarya, Bursa, Ankara, İzmir, Samsun, Trabzon ve Konya'da 324,1 kilometrelik yeni hattın yapımını planladıklarını anlattı.

Bakan Uraloğlu, "Yapımı devam eden ve planladığımız projelerimizi de hayata geçirdiğimizde ülkemiz genelinde 837,5 kilometrelik kent içi raylı sistem hattı inşa etmiş olacağız." diye konuştu.

"İSTANBUL HAVALİMANI-HALKALI METROSU'NUN YAPIM ÇALIŞMALARI HIZLA SÜRÜYOR"

Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 14 kilometre uzunluğundaki Arnavutköy-İstanbul Havalimanı kesiminin mart ayında hizmete açıldığını anımsatan Uraloğlu, böylece İstanbul genelinde hizmete sundukları hat uzunluğunun 161,8 kilometreye çıkarıldığını vurguladı.

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İstanbul'da inşa edip İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devrettikleri raylı sistem projelerine değinen Uraloğlu, "Bizim sorumluluğumuzdaki hatlarımızda açılışlarından bu yana Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattında yaklaşık 11 milyon 800 bin, Sirkeci-Kazlıçeşme hattında 2 milyon 100 bin, Marmaray ile de yaklaşık 1 milyar 200 bin yolcu taşıdık." dedi.

Uraloğlu, şu anda Halkalı-İstanbul Havalimanı Hattı'nın Halkalı-Arnavutköy etabının ve Altunizade-Çamlıca Camisi-Bosna Bulvarı Metrosu'nun yapım çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

"HATTIN AÇILAN KESİMİNDE 1,5 MİLYON YOLCU TAŞINDI"

Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun 7 istasyondan oluştuğunu ve 14 kilometre uzunluğundaki Arnavutköy-İstanbul Havalimanı kesiminin hizmete açıldığını belirterek, "Hattımızın devamındaki 17,5 kilometrelik Arnavutköy-Halkalı arasındaki tüm kesimlerde çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu metro hattının açılan kesimi sayesinde diğer raylı sistemlerle entegrasyon sağladıklarını anlatan Uraloğlu, bu sayede Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasının 14 dakikada, Arnavutköy-Gayrettepe'nin 41 dakikada, Arnavutköy- Beşiktaş arasının ise 44 dakikada hızlı ve güvenli katedilebildiğini belirtti.

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"19 Mart'tan, yani açılıştan günümüze kadar da hattın sadece bu 14 kilometrelik kesimiyle yaklaşık 1,5 milyon yolcu taşıdık." diyen Uraloğlu, projenin tünel kazılarını bitirdiklerini, tünel kaplama betonu imalatlarında yüzde 99 ilerleme sağladıklarını kaydetti.

Abdulkadir Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstasyonlarda, makas yapılarında ve servis istasyonlarındaki inşaat çalışmalarında betonarme imalatlarının yüzde 99'unu tamamladık. İstasyonlarının ince inşaat işlerinde yüzde 75 ilerleme katettik. Proje genelinde elektromekanik işlerindeki çalışmalarda ise yüzde 70 ilerleme sağladık. Şu anda yapımları devam eden İbn Haldun Üniversitesi Durağı, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarında ince işler, peyzaj çalışmaları ve elektromekanik imalatlarımız devam ediyor."

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Uraloğlu, yeni açılacak istasyonlar sayesinde diğer raylı sistemlerle sağlanacak entegrasyonlara ilişkin de Halkalı-İstanbul Havalimanı arasının 30 dakikaya, Halkalı-Kağıthane'nin 54 dakikaya, Halkalı-Gayrettepe'nin 57 dakikaya, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane arasının ise 48 dakikaya düşeceği bilgisini verdi.

"DÜNYANIN EN UZUN METRO HATLARINDAN OLACAK"

Çalışmaları süren kesimin de bitirilmesiyle tamamı yeraltında olan metro sınıfında, 69 kilometrelik uzunluk sayesinde Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hattını, dünyanın da sayılı metro hatlarından birisini tamamlamış olacaklarını dile getiren Uraloğlu, "Şu anda vatandaşlarımıza hizmet sunan 37,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe- İstanbul Havalimanı ve yapım çalışmaları devam eden Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hatlarının oluşturduğu bu ring hattımız sayesinde, hattımızın en uç noktalarındaki Gayrettepe ile Halkalı istasyonları arasında seyahat eden bir yolcu bir saatten kısa bir sürede, 57 dakikada yolculuğunu tamamlayabilecek." değerlendirmesini yaptı.

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Projeyle zamandan yıllık 6 milyon saat tasarruf sağladıklarını dile getiren Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı kapsamında yapım çalışmaları devam eden 17,5 kilometrelik Arnavutköy-Halkalı arasındaki tüm çalışmalarımızı 2025 ortalarında bitirmeyi planlıyoruz. 2025 sonuna kadar da hat üstünde çalışacak metro araçlarımızın test ve devreye alma süreçlerini de tamamlayarak hattımızı 2025 sonunda hizmete açmayı hedefliyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

"İSTANBUL'DA ULAŞIMI YERİN ALTINA İNDİRMEMİZ LAZIM"

Uraloğlu, yaptıkları hesaplamaların İstanbul'un 1004 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu gösterdiğini belirterek, "Her zaman dile getirdiğimiz üzere İstanbul'un ulaşım sorununu artık yüzeyden çözmek mümkün değil. Daha fazla metro hattına ihtiyacımız var, ulaşımı büyük oranda yerin altına indirmemiz lazım." dedi.

Bakanlığın yapımı devam eden projeleri bittiğinde İstanbul'un raylı sistem uzunluğunun 384 kilometreye çıkacağına işaret eden Uraloğlu, "Demek ki daha 600 kilometrenin üzerinde metro hattı yapılması gerekiyor. Bunun şimdiden çok iyi planlanması lazım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak her zaman İstanbul ve İstanbulluların yanındayız." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, konuşmasının ardından çalışanlarla fotoğraf çektirdi ve yüklenici firmaların yetkilileriyle toplantı yaptı.