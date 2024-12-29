Bakan Uraloğlu duyurdu! PTT Pul Müzesi ziyaretçi rekoru kırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da bulunan PTT Pul Müzesi’nin 2023 yılına göre yüzde 30 büyüme oranıyla 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayarak rekor kırdığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, “PTT Pul Müzesi, geçmişten günümüze iletişim alanında yaşanan süreçlerin bir aynası niteliğinde.” dedi.

OSMANLI’DAN BUGÜNE İLETİŞİM TARİHİ

Uraloğlu, 2013 yılında hizmete açılan PTT Pul Müzesi’nin, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e kadar uzanan geniş bir koleksiyonla ziyaretçilerini karşıladığını kaydetti. Uraloğlu, müzede 1863 tarihinden bu yana tedavüle sunulduğunu ifade etti. Uraloğlu, “Farklı ülkelerin ve medeniyetlerin pullarından oluşan koleksiyonları, Osmanlıdan günümüze kadar uzanan iletişim ağının gelişimini anlatan tarihi iletişim araçlarını ziyaretçilerimizin ilgisine sunuyoruz.” açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, Osmanlı döneminde tedavüle sunulan ilk posta pullarından Cumhuriyet dönemi pullarına farklı tarihi ve özel günleri anlatan 870 bin adet pul ve 70 bin filatelik zarfın arşivlendiğini aktardı. Uraloğlu, müzede ziyaretçilerin 10 bin adet pulu yakından inceleme fırsatı bulduğunun da altını çizdi.

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FİLATELİK KÜLTÜRDEN SOSYAL DENEYİMLERE

PTT Pul Müzesi’nin, yalnızca filatelik ürünlerle değil, sosyal ve kültürel etkinlik alanlarıyla da ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunduğunu kaydeden Uraloğlu, “Çocuklar için özel olarak tasarlanmış Çocuk Kulübü etkinlik alanında, kısa animasyon filmlerle pul koleksiyonculuğunu öğrenen çocuklar, kendi pullarını tasarlama imkânı buluyor. Müze, öğrenciler başta olmak üzere her yaş grubundan ziyaretçiye tarihin izlerini ve filatelik kültürü keşfetme fırsatı sunuyor.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, “Bu müze, yalnızca bir koleksiyon alanı değil, aynı zamanda geçmiş ile bugün arasında güçlü bir bağ kuran bir kültür merkezidir. PTT Pul Müzesi, ülkemizin iletişim tarihine tanıklık etmek isteyen herkesi bekliyor. Modernleşen dünyada, geçmişin izlerini koruyarak filatelik kültürü yeni nesillere aktarmayı sürdüreceğiz.” dedi.

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KİŞİSEL PUL YAPTIRMA İMKÂNI

Ziyaretçiler, PTT Pul Müzesi’nde tedavüle sunulan pulların yanı sıra ilkgün zarfları ve diğer filatelik ürünleri satın alabilirken, kişisel pul yaptırma hizmetinden de faydalanabiliyor. Müze, dini ve millî bayramlar hariç haftanın her günü 09.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. Müze içerisinde bulunan Müze Kafe ise ziyaretçilere dinlenme ve yemek yeme imkânı sunuyor. Özellikle öğrenci grupları, müzede tarih ve kültürle iç içe bir deneyim yaşayarak, pulların tarihini ve kültürünü yerinde öğreniyor.