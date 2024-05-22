Bakan Uraloğlu CNN TÜRK'te açıkladı: X Türkiye'de temsilcilik açtı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu CNN Türk'te Dicle Canova'ya önemli açıklamalarda bulundu.Uraloğlu 'Bize bir hava aracından haber alınamadığını söylediler. Biz de böyle bir sinyal gelmediğini söyledik. Reisi'nin olduğunu bilmiyorduk. İlerleyen saatlerde Reisi'nin olduğu helikopterin olduğu haberi geldi. Daha sonra helikopterde o cihazın olmadığı ya da kapatılmış olabileceği haberi geldi güvenlik sebebi ile. İran tarafı bizimle iletişime geçti. Bizden gece uçabilecek hava aracı desteği istediler. Biz görevimizi başarıyla yaptık.'

Bir gerçekten güvenlik endişesi bir ihtimaldir. Yaptırımlardan dolayı böyle bir cihaz temin etmemiş olabilirler. İran tarafı ilerleyen zamanda açıklama yapması söz konusu olabilir. Akşam saatlerinde bizden gece uçuşlu hava aracı desteği istediler. 2 aracı harekete geçirdik ama uçamadılar. Ardından Akıncı İHA devreye girdi. 15.46'da İran bizimle irtibata geçti. Bizden yardım talebi oldu bizden istenileni biz başarıyla gerçekleştirdik. Akıncı'nın tespitiyle yerinin bulunduğu zamanıyla tamı tamına örtüşüyor. Biz komşuluk hukuku yardım talep eden bir ülkenin yardımına koştuk. Biz hakkıyla bunu yaptık." dedi.

Haberin Devamı

KALKINMA YOLU PROJESİ

Uraloğlu sözlerine şöyle devam etti: Herkes şunda hem fikir. Ulaştırma alternatifleri mutlaka çeşitlendirilmeli. Sadece bir yol değil, mutlaka çeşitli olmalı. Bakın Süveyş kanalı, bir gemi kazası ile 6 gün kapalı kaldı. Dünyaya çok büyük zararı oldu. Ticaret artık çok gelişiyor. Biz deniz yolu ile gelecek olan yüklerin, ülkemizden 3 tane denize ve Avrupa'ya girişi ile bir çalışma içindeyiz.

Çin dünyaya en çok mal satan ülke. Onların da alternatif arayışı var. Türkiye güvenli ve istikrarlı bir liman. İşbirliğine açık olduğumuzu söyledik. Yatırımlarımızdan etkilendiğini söylediler. İşbirliğine açığız yaklaşımı var biz de buyurun gelin dedik.

SİVİL HAVACILIK KANUNU

Türkiye uluslararası sivil havacılık örgütünün üyesi ve kuralları yerine getiren iyi ülkelerden birisi. Bunlar genel kurallardır. Uçakla seyahat edecekseniz kim olduğunuzdan bağımsız olarak her türlü aramaya müsaade etmek zorundasınız. Bazı yargı organlarının iptal ettirmeyle ilgili girişimler olduğunu söyleyebilirim. Siz havalimanına girecekseniz oranın global kurallarına uymak zorundasınız. Kimliğiniz ne olursa olsun. Risk varsa herkes aranır.

Haberin Devamı

MEDYA PLATFORMU X TÜRKİYE'DE TEMSİLCİLİK AÇTI

Uraloğlu, sosyal medya platformu X'in Türkiye'de temsilcilik açtığını ve temsilci atağını açıkladı.