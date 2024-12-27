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Bakan Uraloğlu: Azerbaycan uçağı için 8 kişilik heyet görevlendirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kazakistan’ın Aktau şehrinde kaza- kırıma uğrayan Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağının; düşüş nedenlerini araştırmak, teknik ve operasyonel analizler yapmak ve gerekli desteği sağlamak amacıyla 8 kişilik inceleme heyetinin görevlendirildiğini açıkladı.

27.12.2024 - 21:48 |
Bakan Uraloğlu: Azerbaycan uçağı için 8 kişilik heyet görevlendirildi

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan Havayolları AZAL'a ait yolcu uçağının Kazakistan’ın Aktau şehrinde yaşadığı kaza- kırım sonrası Azerbaycan Devlet Sivil Havacılık Ajansı’nın talebi üzerine, kazanın nedenlerini araştırmak, teknik ve operasyonel analizler yapmak ve gerekli desteği sağlamak amacıyla 8 kişilik bir inceleme heyetini görevlendirdik.

Heyetimiz, bu akşam Bakü'ye hareket edecek ve yarından itibaren uzmanlık alanları doğrultusunda olayın tüm yönleriyle incelenmesi için Azerbaycan Otoriteleri ile koordinasyon içinde çalışmalarını yürütecek. Türkiye olarak her koşulda Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu belirtiyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Azerbaycanlı kardeşlerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

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