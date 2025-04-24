Bakan Uraloğlu açıkladı: Depremde ana ulaşım hasar almadı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıklamaları şu şekilde:

“Dün Marmara Denizi’nde meydana gelen başta İstanbul olmak üzere çevre illerimizi etkileyen depremlerden dolayı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi tekrar etmek istiyorum.

Ülkemizin ana ulaşım yapıları olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Marmaray, Avrasya Tüneli ve Çanakkale Köprülerimizde herhangi bir olumsuzluk yaşamadığımızı ifade etmek isterim.

İstanbul’un ana ulaşım akslarında D-100, TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi yollarımızda hiçbir problem oluşmamıştır.

İklim Krizi ile mücadelede öncü bir rol üstlenerek çevreye duyarlı karbon emisyonun azaltan projeleri birbiri ardına hayata geçiriyoruz. Çevre bilinci hizmet anlayışına liderlik etmekten ayrıca gururluyuz."