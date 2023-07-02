Bakan Uraloğlu: 2 bin 575 kırsal yerleşim yerine 4,5G mobil haberleşme istasyonu kurduk

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kırsal bölgelerde haberleşme altyapısını yaygınlaştırmak için çalıştıklarını belirterek, "Evrensel hizmet projeleri ile kırsal bölgelerde yer alan 2 bin 575 yerleşim yerine 4,5G mobil haberleşme hizmeti sağladık. Buralarda kullandığımız mobil baz istasyonlarının yüzde 40'ı yerli ve milli baz istasyonumuz Ulak. Yapılan çalışmalar kapsamında 500 binin üzerinde vatandaşa mobil haberleşme hizmeti ulaştırıldı. Kırsal bölgelerde 2 bin 97 yerleşim yerine de sabit ses ve internet hizmeti için gerekli altyapı kurulup, bu hizmet vatandaşlara ulaştırıldı" dedi.

Uraloğlu, evrensel hizmet çerçevesinde 2022 yılı içinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Türksat ile birlikte başlatılan projeye ilişkin de "Kırsal bölgelerde yer alan binin üzerinde yerleşim yerine mobil ses ve genişbant internet götürülecek. Halihazırda bu yerleşim yerlerinin yüzde 35'den fazlasında 2G + 4,5G kurulumu tamamlandı. Bu yerleşim yerlerinin tamamında özellikle yerli ve milli baz istasyonumuz Ulak kullanılacak. Proje tamamlandığında önceki projelerimizle birlikte 700 binin üzerinde vatandaşımıza mobil haberleşme hizmeti ulaştırılacak" ifadelerini kullandı.