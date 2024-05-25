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Bakan Tunç'un acı günü! Eniştesi vefat etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un bir süredir tedavi gören eniştesi İsmail Çetinkaya, hayatını kaybetti.

25.05.2024 - 15:11 |
Bakan Tunç'un acı günü! Eniştesi vefat etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un eniştesi, Bakan Tunç'un Danışmanı Selim Çetinkaya'nın babası İsmail Çetinkaya, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede hayatını kaybetti.

Çetinkaya'nın cenazesi memleketi Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Ulukaya köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Ulukaya Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Cumhuriyet Savcısı Faruk Kaynak, Bartın Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Ertan Şahin, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Harun Ceylan, mülkü ve idari amirler, polis ve askeri erkan, merhumun yakınları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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