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GündemBakan Tunç'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Süreçte bir pazarlık söz konusu değil
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Bakan Tunç'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Süreçte bir pazarlık söz konusu değil

30.04.2025 - 12:31Güncellenme Tarihi:
Bakan Tunç'tan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Süreçte bir pazarlık söz konusu değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Süreçte bir pazarlık söz konusu değil, al ver söz konusu olamaz. Burada top oynamıyoruz, bu ciddi bir mesele. Her şey kanunlar çerçevesinde yapılacak. Bu süreçte herkesin sorumlu davranması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı öncesi 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin konuştu. Bakan Tunç, "Süreçte bir pazarlık söz konusu değil, al ver söz konusu olamaz. Burada top oynamıyoruz, bu ciddi bir mesele. Her şey kanunlar çerçevesinde yapılacak. Bu süreçte herkesin sorumlu davranması gerekiyor. Sorumluluk makamında olanlar sürece zarar veren açıklamalar yapmamalı" ifadelerini kullandı.

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