Bakan Tunç'tan Serdar Sertçelik'in iade süreciyle ilgili açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ayhan Bora Kaplan davasının gizli tanığıyken yurt dışına kaçan Serdar Sertçelik'in iade sürecinde gelinen son durumu anlattı. Bakan Tunç, "Türkiye gereken evrakları, Macar makamlara iletti, Sertçelik'i adli suçlar sebebiyle istedik" dedi.
Ayhan Bora Kaplan davasının gizli tanığı Serdar Sertçelik, firar ederek yurt dışına kaçmıştı. Türkiye, Macaristan'da bulunan Sertçelik'in iadesi için evrakları Macar makamlara iletti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, "Türkiye gereken evrakları, Macar makamlara iletti, Sertçelik'i adli suçlar sebebiyle istedik. İade edilmesini bekliyoruz" dedi.
Tunç, iadenin 40 günlük tutukluluk süresi beklenmeden gerçekleşmesi için Macar mevkidaşıyla görüşerek sürecin hızlandırabileceğini söyledi.
MACARİSTAN'DA YAKALANMIŞTI
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında gizli tanık ve sanık olarak yer alan Sertçelik'in 27 Kasım 2023'te elektronik kelepçeli olmasına rağmen yurt dışına kaçtığı belirlenmişti.
Serdar Sertçelik, 25 Mayıs 2024 tarihinde Gürcistan sahte pasaportu ve Simeon Nikos kimlik bilgisiyle Roszke Sınır Kapısı'ndan giriş yapmaya çalışırken yakalandı.