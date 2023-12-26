Bakan Tunç'tan net mesaj: Vekiller terörü desteklerse konu yargıya gelir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Strateji ve İnsan Hakları Eylem Planı toplantısı sonrası gündeme ilişkin konuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Terörle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek. Terörü destekleyenlerle de devam edecek. Vekillerin terör noktasında milletimizin yanında olması gerekir, sorumlu olması gerekir. Terörü destekleyen açıklamalarda bulunursanız konu yargıya gider. TBMM’de seçilmiş olan milletvekillerinin terörle mücadele konusunda devletimizin yanında olması gerekiyor. 800 dokunulmazlık dosyasının çoğu terörle ilgili. DEM Parti’nin Diyarbakır’daki gençlik kongresi ile ilgili işlem yapıldı. 23 şahıs hakkında inceleme devam ediyor.

Değiştirilemez maddelerin tartışılması söz konusu olamaz. Böyle bir şey söz konusu değildir.

SOMALİ CUMHURBAŞKANI’NIN OĞLUNUN KAZASI

Araç sürücüsünün asli kusurlu ve kuryenin tali kusurlu olduğuna dair 3. rapor geldi. Bu çerçevede dava açılacaktır. Vatandaşımızın hakkı hukuku korunacaktır. Dava açılacak ve kovuşturma sürecek. Vatandaşımızın hakkını yargımız koruyacak. Bizim önceliğimiz vatandaşımız. Hukuk içinde yargımız en doğru kararı verecek. İlgili şahısın da yurt dışından gelerek ifade vereceğine inanıyorum.

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SOSYAL MEDYADA PKK PROVAKASYONLARI

Şehitlerimize yönelik, terör propagandası yapan kişilerle ilgili tespitler var. 15 ilde 55 kişi hakkında soruşturma açıldı. 26’sının yurt dışında olduğu tespit edildi. 3’ü tutuklandı, 1’i gözaltında, süreç devam ediyor. Sosyal medyada suç işleyenlere karşı yargımız hareket ediyor. Gerçek hayatta suçsa sosyal medyada da suçtur.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Strateji (YRS) ve İnsan Hakları Eylem Planı (İHEP) toplantısına katıldı.

Ankara’da bir otelde düzenlenen programa çok sayıda stajyer avukat ile hakim, savcı adayı katıldı. Adalet Bakanı Tunç, açılış konuşmasında, Irak'ın Kuzeyinde şehit olan 12 askere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı diledi.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI"

Terörle mücadeledeki kararlılıktan taviz vermeyeceklerini söyleyen Bakan Tunç, “Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Hiçbir zaman terör amacına ulaşamayacak. Onları kumanda edenlerle, maşa olarak kullananlarla ve bunların ülkemiz üzerindeki hain emelleriyle kararlı mücadelemiz devam edecek" ifadelerine yer verdi.

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Filistin'de İsrailli saldırganların terör örgütü gibi masumları katletmeye devam ettiğini söyleyen Tunç, İsrail'in artık soykırım yaptığını vurguladı. İsrail'in mutlaka insanlığın huzurunda hesap vereceğini aktaran Bakan Tunç, bu süreçte uluslararası insan haklarının etkisiz olduğunun da anlaşıldığını belirtti.

“İSRAİL'İN İŞLEDİĞİ SUÇLARIN HESABININ SORULACAĞI GÜNLER ELBETTE GELECEK”

Tunç ayrıca, Türkiye'nin her zaman mazlumun yanında olacağını söyleyerek, "BM Soykırım Sözleşmesinde ifadesini bulan tüm unsurların burada gerçekleştiğini görüyoruz. İsrail'in işlediği suçların hesabının sorulacağı günler elbette gelecek. Bu saldırganlar, bu insanlık suçunu, savaş suçunu işleyenler, bu soykırımı yapanlar insanlığın huzurunda elbet hesap verecekler. Biz buna inanıyoruz” dedi.

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Bakan Tunç konuşmasına şöyle devam etti:

"21 yıldan bu yana hala reform yapıyorsunuz, reformları bitiremediniz" şeklinde haksız eleştiriler bulunduğunu, toplum durağan olmadığı için reform ihtiyacının da süreklilik arz ettiğini bildirdi. Tunç, "Biz milletimiz için, milletimizin temel hak ve özgürlüklerden en iyi şekilde yararlanması için reform sürecini sürdüreceğiz" dedi.

“CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ'NE GEÇEREK DEMOKRASİMİZİ GÜÇLENDİRDİK”

AK Parti'nin 21 yıldır temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi için çalıştığını ifade eden Tunç, "Halkın doğrudan doğruya yürütmeyi belirlediği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçerek demokrasimizi güçlendirdik. Daha yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşma noktasındaki reformu, milletimizin onayıyla hayata geçirmiş olduk" diye konuştu.

Anayasanın darbeciler tarafından yazdırıldığını söyleyen Tunç, "Anayasamızın darbeciler tarafından yazdırılmış olması tek başına değişmesi için yeterli sebeptir. İnşallah demokratik, kuşatıcı, temel hak ve özgürlükleri, hukukun üstünlüğünü öne alan, demokratik hukuk devleti ilkesini daha da tahkim eden yeni sivil bir anayasayı uzlaşmayla yaparak 28. dönem parlamentosunda gerçekleştirmiş oluruz. Milletimiz bu borcumuzu da yerine getiririz. Anayasamız vesayetçi ruha sahip bir darbe anayasası. Tabi bu vesayetçi ruhu ortadan kaldırmaya yönelik de birçok adım attığımızı söylememiz gerekir. Özellikle kadınlarımıza pozitif anayasamıza bu dönemde girdiğini hatırlatmakta fayda var. Anayasamızın sadece yazılış süreci, hazırlanış süreci bakımından, darbeciler tarafından yazılmış olması bile tek başına değişme sebebidir” diyerek sözlerini noktaladı.

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