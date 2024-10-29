Bakan Tunç: Trafik magandalarına caydırıcı cezalar geliyor

Beştepe’de yapılan Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tunç şunları söyledi.

“2 yıl ceza alan 1 yıl koşullu salıverme, 1 yıl da denetimli serbestlik hiç yatarı yok. Biz diyoruz ki, şimdi burada bir oran getirelim; 2 yılın altındakiler de cezaevinde belli bir süre kalabilsin. O da oranla olacak, 1 ay ceza alan daha az, 2 ay ceza alan biraz daha fazla, 3 ay ceza alan biraz daha fazla…

DAHA CAYDIRICI OLACAK

Yargı Reformu Strateji Belgesini tamamladık. Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde açıklar. Toplumda rahatsızlık oluşturan suçlar var; trafik güvenliğini ihlal, trafikte telefonla konuşma gibi özellikle trafikte şerit değiştirenler, ruhsatsız silahlar… onlarla ilgili ceza mevzuatında bir takım alt sınırlar, suçların üst sınırları özelikle tekrar değerlendirilebilir. Epey bir kapsamlı bir paket olacak. Daha caydırıcı olacak. Uzun süren duruşmaları sona erdirecek yargıyı hızlandıracak düzenlemeler olacak.

SAVCININ GBT’Yİ DE GÖRMESİ GEREKİR

Tutuklamaya karar verirken, caydırıcılık açısından kamu düzenini bozan, suçun işleniş şekli, sanığın geçmişteki suç işleme eğilimi tüm bunların göz önünde bulundurması lazım. Buna da imkan veren bir düzenleme. Suç kaydının savcı tarafından görülebilmesini sağlamak lazım. Savcı sadece sabıka kaydı görüyor. GBT’yi de görürse ona da imkan vermek gerekebilir.

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SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

(TUSAŞ saldırısıyla ilgili sosyal medyada yanıltıcı paylaşımlar ve terör propagandası yapanlar) Paylaşımlarında ile ilgili 9 ilde tespit edilen 30 kişi vardı, hem de rehine şeklinde görüntüleri paylaşanlarla ilgili soruşturma açıldı. Sosyal medyada dezenformasyonla mücadele devam ediyor. Pek çok hesaba erişim engellendi.