Bakan Tunç: Emeklimizin alım gücünü artıracağız

İftar sonrasında konuşan Bakan Tunç, “31 Mart'tan sonra belediye başkanlarımıza seçtikten sonra yerel kalkınmayla, ülke kalkınmasını bir arada götüreceğiz. Yine önceden nasıl enflasyonu tek haneli rakama düşürmüşsek yine düşüreceğiz. Emeklimizin alım gücünü artıracağız, maaşlarını arttıracağız, işçinin, memurun, emeklinin maaşlarını arttırmaya, alım gücünü arttırmaya devam edeceğiz. Pandemiden etkilenen, deprem felaketinden olumsuz etkilenen ekonomimizi hızlı bir şekilde toparlayacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın, biz 22 yıl önce bomboş kasa devralmıştık. IMF'ye muhtaç, 25 milyar dolar borcu olan 21 bankası batmış, kötü bir ekonomiyi devralmıştık. Biz oradan geldik, şimdi pandeminin etkisiyle, 11 vilayetimizi yıkan depremin etkisiyle ekonomimiz elbette ki olumsuz etkilendi. Ama bu olumsuzluğu hızlı bir şekilde olumluya çevireceğiz, yine milletimizi daha refahlı günlere inşallah kavuşturmanın gayreti içerisinde olacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın” diye konuştu.