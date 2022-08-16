Bakan Soylu'dan Kanal D Haber'e önemli açıklamalar: Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi unutmaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal D Ana Haber Bülteni'nde Sevval Şirin'in özel röportajına konuk oldu. Soylu, Deprem simülasyonu içerisinde 7,6 büyüklüğünde depremi yaşadı. Soylu, deprem anında ne yapmamız ve nasıl davranmamız gerektiğini de gösterdi.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Tam 23 yıl geçti. 18 bin insanımızı kaybettik. 49 bin kişi yaralandı. Türkiye büyük bir acıdan ve travmadan geçti. Deprem travması hayatımıza girdi. İnsanlar evlerinden ve vilayetlerden taşındılar deprem korkusu yüzünden. Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi unutmaz. Öğlen olmadan, yüzlerce binlerce cesedi yerlerde, koşturan insanlar, gözlerinde duygu olmayan insanlar. O gece sabah kadar Kocaeli, Sakarya tüm bölgeleri gezdik. Depremi hissettim. Yukarıdan aşağıya büyük bir ses geliyor. Her şey sallanmaya başlıyor. Dünyada son 20 yılın en kritik 350 afeti var. Bunların 27'si deprem. Yüzde 8 oranı olmasına rağmen ölen sayısı 60 bin civarında. Deprem en öldürücü felaket. Seller yüzde 41. Ne unutabilmek ne de hazırlıksız yakalanmak mümkün.

TOPLANMA ALANLARI

Çıkarken nereye gideceğim en önemlisi. Toplanma alanına gidebilmek en önemlisi. Elazığ'da yaşadığımız depremde de oldu. Panik anında arabalara gidiyorlar. Toplanma alanlarının yüzde 75'inde kanalizasyon alt yapısı, elektrik ve su var. İstanbul'da yüzde 56'sında var. AFAD olarak yüzde yüz tamamlanmış olacağız. Misafirhane yurt ve oteller açısından bütün planlamamız olacak. Bir mobil AFAD sistemimiz var.

BAKAN SOYLU, DEPREM UYARI SİSTEMİNİN DETAYLARINI ANLATTI

Geçen yıl Batı Karadeniz'de sel yaşadık. Meteoroloji, AFAD ve belediyeler haberimiz olduğu an alarm oluruz. Mesaj sistemi gönderilir. Siren gibi çalar. Farkındalık idi. Yeni sitem ortaya koyuyoruz. Radyo TV'lerden bile uyarı gönderen sesli sistem, yakın zamanda hayata geçecek. İnsanlar eşyalarını araçlarını yükseklere çıkarabiliyor. Ses sistemi üzerinden bir uyarı olarak iletiliyor. Mobil sistemimiz var. Buradan çıktıktan sonra navigasyonla toplanma alanına yönlendiriyor. Mobil uygulama varsa telefon açabilmeyi sağlıyor. 10 kişi atanabiliyor. Bu kişilerle iletişim sağlanabiliyor. Enkaz altında sizi noktasal olarak bulabiliyor. Cep telefonları üzerinden kaç kişinin yaşadığını sıralayabiliyoruz. Deprem anında 3 ayak var. Afet öncesi, anı ve sonrası kabiliyetlerimizi ortaya koyabilmek.

"1999 DEPREMİNDEN DERS ÇIKARDIK"

Almanya'da bir üniversitede araştırma yapılıyor ve iki yöntem belirleniyor. Ülkelerin güvenlik açıklarını ölçüyor. Türkiye'yle ilgili ölçümde risk yükseldi. Afetsellikle karşı karşıyayız. Türkiye buna rağmen güvenlik açığında aldığı tedbirlerle açığı düşürdü. Orta seviyeden düşük seviyeye düşmüş oldu. 1999 depreminden Türkiye ders çıkardı. 2.5 yıldır afetten afete koşuyoruz. Bir tek 'Nerede bu devlet' sözü duymadım. Bir köyde elektrik gitmişse jeneratörden, ekmek ve yemeğe kadar bu devlet tüm kapasitesiyle hepsini sağladı. 61 bin afet konutu yaptık. 41 bini şu anda teslim edildi.

"EKİM AYINDA ULUSAL BİR TATBİKAT YAPACAĞIZ"

Uyarı bildirimi tatbikatlarımızdan birisi. Türkiye'de ilk kez afetlerle ilgili çok kapsamlı tatbikatları bu yıl yaptık. İnşallah ekimde çok büyük ulusal bir tatbikat yapacağız. Bugün büyük bir onurla söylerim ki kamu kuruluşlarımızla beraber beslenme, arama kurtarmada, insanların eşyalarının bir yere toplanması alanında akreditasyonunda sivil toplum kuruluşları oluşturduk. Yüz binlerce gönüllümüz var. 17 bin fiili eğitim alan sayısı. 3 plan oluşturdu. İl risk azaltma planları var. Bu planlarda afetler ve şehirler olarak nasıl tedbir almalıyız, depreme dirençli şehirler oluşturmayı Türkiye adım adım gerçekleştiriyor. 459 bin bağımsız bölümün bir kısmı yıkıldı, geri kalanı da yıkılıyor. Riskten arındırılmaya çalışılıyor. Devletimiz tüm kabiliyeti ve kapasitesiyle her noktada çalışmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız tecrübeleriyle hepimizi koordine ediyor. Allah bizi İnşallah büyük imtihanla sınamaz.

(Milliyet)