Bakan Soylu'dan net mesaj: Kökünü kurutana kadar devam!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna ilişkin detayları paylaştı.
22.10.2022 - 12:49 |
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, "Kökünü kurutana kadar devam! Bingöl Genç ilçesi Sağgöze Köyü kırsalında Jandarma Komando Timleri ve Güvenlik Korucularının 9 farklı noktada gerçekleştirdiği operasyonda; 6 milyon 400 bin kök kenevir, 400 kg. kubar esrar ele geçirildi. Tüm birimlerimize tebrikler." dedi.