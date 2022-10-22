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Bakan Soylu'dan net mesaj: Kökünü kurutana kadar devam!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna ilişkin detayları paylaştı.

22.10.2022 - 12:49 |
Bakan Soylu'dan net mesaj: Kökünü kurutana kadar devam!
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, "Kökünü kurutana kadar devam! Bingöl Genç ilçesi Sağgöze Köyü kırsalında Jandarma Komando Timleri ve Güvenlik Korucularının 9 farklı noktada gerçekleştirdiği operasyonda; 6 milyon 400 bin kök kenevir, 400 kg. kubar esrar ele geçirildi. Tüm birimlerimize tebrikler." dedi.

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