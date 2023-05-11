Bakan Soylu'dan Kanal D'de önemli açıklamalar: Masanın üstüne HDP'yi çıkarıp Akşener'i altına indirdiler

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları: Bana göre kampanya çok renkli gidiyor. Türk siyasi hayatında da dünyada da muhalefet hep etki altında seçime gittiğini ifade eder. Muhalefet seçim sürecinde bir mağduriyet yaratmaya çalışır.. Bu siyaseten böyledir. Seçim aslında taraflar açısından herkesin kendi kampanyasını yapabildiği, her şeyi açıkça dile getirebildiği şekilde yürüyor.

İSTANBUL'DA BİZİM AFİŞLER KALDIRILIYOR

Türkiye'de tam bir demokrasi şöleni var. İstanbul'da biz bilboard bulmakta zorlanıyoruz. İBB'nin baskısıyla bizim afişler kaldırılıyor. Eğer iktidarda karşımızdakiler olsaydı siyaseten adım attırmazlardı. İktidar şu anda herkesin istediği gibi kampanya yapılmasına zemin hazırlıyor.

KURALA UYMAK GEREKİR

Dün Trabzon'da iki miting vardı. Bir miting orada Trabzon'un başka bir yerinde biri de meydanda. Şimdi dün Devlet bey 'ben de meydanda yapmak istiyorum' dese ne olurdu? Bu işin bir kuralı var bunu düzenleyen de seçim kurulu. Mümkün olduğunca bunlara uymak gerekir.

AFETZEDELERE HER TÜRLÜ İMKANI SAĞLIYORUZ

Deprem bölgesinde 1500 ün üzerinde konteyner oy kullanma yeri kuruldu. Yıkılmış olan yerlerde çadır kurun dendi seçim kurulunca. Ben çadırı doğru bulmadım, her şey olabilir ve seçimin güvenliğine zarar gelebilir. Arkadaşlarımızla konteyner kuralım dedik. Gelsinler orada oy kullansınlar. Oradaki vatandaşın tahliyesini biz sağladık. Tahliyeleri gerçekleştirdik, o insanların oy kullanma hakkı var. İsteyenin de geri dönme hakkı var. 400 bin insanın geri dönmesini sağladık. Şimdi de seçim döneminde ben gidip gelebilir miyim diyenler var onu da sağlıyoruz. Bunu AFAD üzerinden sağlıyoruz. Kaymakamlık ve valilerimiz bu işte görevliler. Afetzedelere he türlü imkanı sağlıyoruz. Oyunu aldığı bölgede oyunu kullanmasını sağlayabilecek bir etkinliği yapıyoruz. Afet bölgesindeki vatandaşın en yüksek düzeyde oyunu kullanması için zemin hazırlıyoruz.

APO'YU ÖZGÜR BIRAKACAĞIZ DİYORLAR

Apo'yu Selo'yu özgür bırakacağız diyorlar. Burada bu kampanya yürütülürken Avrupa Amerika başka kampanya yürütüyor. Türkiye ile ilgili doğru olmayan sözleri sarf ediyorlar. Oy ve ötesi diye bir dernek var. Bu derneğe İsveç konsolosluğu dahil olmak üzere milyonlar açık şekilde ortaya koyuluyor. Burada bir ülkenin seçiminin sandık yönetimine dahi veya sandıkların yönetiminde bulunacak vatandaşlarımızın bir dernek tarafından eğitilmesi... Partilerin varlık nedeni ne? Kendi varlık sebeplerini almışlar İsveç üzerinden yürütülen derneklere dayatmışlar. Uluslararası dernekler çalışıyor, dergi ve gazeteleri çalışıyor, PKK çalışıyor, FETÖ çalışıyor. Bütün bunların maliyetini biz çektik. Gelecek nesillerimiz de çekecek. Amerika ve Avrupa'nın girdiği neresi abat olmuş.

YÜZ YILLIK TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN DEĞİŞTİRECEĞİM DİYOR

Millet ittifakının kazanması halinde terör örgütünün söylemleri legalleşmiş olacak. Cumhurbaşkanı olacak kişi yürütmenin başında. Bütün adımları o atacak. 'Ben hükümetin artık ortağıyım, halk da bunu kabul etti' diyecek. Bundan daha tehlikeli bir şey söz konusu değildir. Karşılıklı sözleşme yapıyorsunuz, halk da size oy veriyorsanız bunları yapma hakkınız var. Kayyumları kaldıracağım diyorlar, PKK terör örgütünü tekrar getireceğim demektir bu. Alenen biz özerklik ilan edeceğiz diyorlar. İlan ettiler de özerkliklerini, Türkiye Cumhuriyeti gereğini yerine getirdi. Yüz yıllık Türkiye Cumhuriyetini değiştireceğim diyor.

TERÖRİST SAYISI 83'E DÜŞTÜ

Operasyonlarımız devam ediyor. Terörist sayısı 83'e düştü. Kimisinin kolu yok kiminin bacağı yok. Mağaralarda hayvan gibi yaşıyorlar. İlk kez doğu ve Güneydoğu'da huzur olmuş. Buradan çıkacaksınız Doğu Ekspresi'ne yer yok. Eskiden Diyarbakır, Mardin plakası ile insanlar seyahat etmeye çekinirdi, tedirgin olurdu. Artık hiçbir ayrılık söz konusu değil. 57 havalimanının önemli bir bölümü Doğu ve Güneydoğu'da.

NEDEN GERİ DÖNDÜN?

Akşener, 'PKK'nın yanından geçmişsem beni kahretsin' diyor. Sen zaten rezil rüsva olmuşsun. Bir insanın siyaset yapabilmesi için itibarı olması lazım. Siz masaya 'kumar masası, noter masası' diyeceksiniz, arkadaşınız 'siz Fetö'nün oyuncağı oldunuz' diye istifa edecek. Aynı deklarasyona imza attığınız kişiler PKK ile iş birliği içinde. O akşam biz anlaştık deyip, kamunun karşısına çıktıkları fotoğraf. Ne koydular da geri döndün.

AKŞENER TİYATRO EĞİTİMİ ALMIŞ

Beraber çalıştık, kendisini iyi tanırım. 30 yıl evvel bildiğim bir Meral Akşener var, bu konularda tiyatro eğitimi almış, profesyonelleşmiş. İçindekini, ezikliğini bağırarak çağırarak ortadan kaldırmaya çalışıyor. Millet herkesin ne olduğunu görüyorlar. Masanın üstüne HDP'yi çıkardılar, altına da Akşener'i de indirdiler.

YILLARDIR KOALİSYONLARDAN ÇEKTİK

Türkiye arzu etmediği bir fotoğrafın içine oturtuluyor. Yıllardır koalisyonlardan çektik. Adnan Menderes'in iktidarı 10 yıl sürdü. 60'tan 2002'ye kadar Türkiye istikrarsız bir dönem yaşadı. Erdoğan iktidarına kadar iktidarların süresi 15 ay oldu. Bakan koltuğunun ne olduğunu bile anlayamazsınız. At pazarlığı yaparsınız. 5'te 1'den daha az alacağı oy sayısı (Akşener'e). Çocukken kaydıraktan kayardık, kendisi de öyle kayıyor, partisi de öyle kayıyor aşağı doğru. Millet siz bunlarla nasıl iş tutarsınız diye soruyor.

BÖYLE BİR ÖRNEK YOK

Güvene dayanmayan siyaset tarzı var. Tansu Çiller'i sattı. Niçin sattın Çiller'i. Sonra MHP'ye girip Bahçeli'yi satmışsın, satmaktan ziyade partisine çökmeye çalışmışsın. Sonra parti kurmuşsun, kim kurdurdu partiyi, nasıl kurdun? Erdoğan partiyi kurarken ben senin partinle beraber olacağım deyip, kampa giderken ben bu partide siyaset yapamam demişsiniz. Kılıçdaroğlu ile oturup adayını dayatıp olmayınca bu masa kumar masası diyorsun. Böyle bir örnek yok. Fırıldak Kubi derlerdi. Koalisyon vaat ediyorum diyorsun Türkiye'ye.

BU TABLO'DA İHA ÜRETEBİLİRLER Mİ

Seçimin bitimine kadar ağzımı kapadım diyorsun. Biz nasıl bir tablonun içine Türkiye'yi teslim edeceğiz. Böyle bir tablo İHA üretebilir mi, Karadeniz'den gaz çıkarabilir mi, dünyaya baş kaldırıp Azerbaycan ile Karadağ'ı birleştirir mi? Böyle bir tablo içinde kendi milli muharip uçağını üretebilir mi, TCG Anadolu'sunu üretebilir mi?

4 YILDA NE YAPTILAR SÖYLESİNLER

Şimdi İBB Başkanı Türkiye'nin her yerinde bir şey anlatmaya çalışıyor. Siz ne yaptınız ya. cumhuriyet tarihinin en çok gelir elde eden belediyesi İBB'dir. Büyükşehir belediyeleri vergi gelirlerinden pay alır. Onun için otobüsler yolda kalıyor. Şimdi duvarlardaki güzellikleri söküp orayı reklam alanına döndürüyor. Her şeyi reklam ajansları ile yönetmeye çalışıyor. 4 yılda ne yaptılar söylesinler.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ: TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SKANDALIDIR

(Kılıçdaroğlu'nun 17-25 Aralık sözleri) Türkiye'nin en büyük skandalıdır. Bu kadar büyük bir utanmazlık olur mu? FETÖ tarafından oluşturulmuş bir kaseti ortaya koyacaksınız, sonra diyeceksiniz, 'kusura bakmayın. ben de bu işlerle kaşı karşıya kalıyorum. 17-25 kumpası gibi" İnsanda bir utanma olur. Kemal Kılıçdaroğlu burada özür de dilemiyor. Benim de başıma 17-25 gibi bir kumpas geldi diyor. Tuzun koktuğu yerdir burası.