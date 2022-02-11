GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemBakan Soylu talimat vermişti! Ve başladı, eş zamanlı baskınlar...
HaberlerGündem Haberleri Bakan Soylu talimat vermişti! Ve başladı, eş zamanlı baskınlar...
ABONE OL

Bakan Soylu talimat vermişti! Ve başladı, eş zamanlı baskınlar...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun uyuşturucu operasyonlarının gündüz yapılması talimatı sonrası Adana polisi, ‘torbacı’ olarak tabir edilen satıcılara yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere dün öğle saatlerinde eş zamanlı baskın yapan ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

11.02.2022 - 12:01 | | Anıl ATAR- Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)
Bakan Soylu talimat vermişti! Ve başladı, eş zamanlı baskınlar...

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan 11 şüpheliyi tespit etti.

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Uyuşturucu operasyonlarını gece yapıyoruz, çok anlatamıyoruz. Gündüz basalım, alalım ve Türk polisinin, Türk jandarmasının uyuşturucuyla nasıl mücadele ettiğini herkes ortaya koysun” talimatı doğrultusunda harekete geçti.

Şüphelilerin yakalanması için belirlenen 11 ayrı adrese dün öğle saatlerinde özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı baskın yapıldı. Ekipler, demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde şüphelileri gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2,83 gram bonzai, 2,42 gram eroin, 1,59 gram esrar, 0,78 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu hap, ruhsatsız 2 pompalı tüfek ile 1 tabanca ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 5 kişi ise serbest bırakıldı.

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Elektrik faturalarındaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Elektrik faturalarındaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Dolarla ilgili Merkez Bankası'ndan flaş açıklama!

Dolarla ilgili Merkez Bankası'ndan flaş açıklama!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şubat ayı enflasyon beklentisi 2022! Merkez Bankası şubat ayı enflasyon beklentisi ne?

Şubat ayı enflasyon beklentisi 2022! Merkez Bankası şubat ayı enflasyon beklentisi ne?

Sıradaki Haber
Güngören'de yangın! Art arda korkutan patlama

Güngören'de yangın! Art arda korkutan patlama

Sıradaki Haber
Endonezya, Fransa’dan 42 Rafale savaş uçağı sipariş etti

Endonezya, Fransa’dan 42 Rafale savaş uçağı sipariş etti

Sıradaki Haber
SGK zamlı şekilde geri alıyor! Asgari ücretle ilgili flaş detay! Düşük maaştan sigorta ödeyen yanar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!

SGK zamlı şekilde geri alıyor! Asgari ücretle ilgili flaş detay! Düşük maaştan sigorta ödeyen yanar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!

Sıradaki Haber