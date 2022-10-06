Bakan Soylu 'şahsıma gelen bir telefonla başladı' dedi ve açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT 1'de "Alişan ile Hayata Gülümse" programında açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle; (Uyuşturucuyla mücadele) Zombi gibi insanlar vardı. Batı'da Avrupa'da bunlar normal şeyler olabilir ama biz Müslüman bir ülkeyiz. Aile hayatına değer veren bir ülkeyiz. Biz kendimizi dünyayla kıyaslamamalıyız diye hep kabul ederim.

Bizim için en önemli proje narkolog projesi oldu.

Biz başka bir şey daha yaptık Dünyada benzeri olan ama etkili olmayan, illerde kanalizasyonlardan atık maddesi aldık. Orada neyin, nasıl kullanıldığı; alıyoruz önceki yıllarda kıyaslarak hangi maddede ir artış var bütün bunları ortaya koyduk. İzlemeye başladık.

Bu Türkiye'de hiç yoktu. Yaklaşık illerimizi 42, ilçelerimizi 32 kriterle izlemeye başladık. Türkiye'nin bütün ilçelerinde uyuşturucu riski nedir? En fazla uyuşturucu riski ilçesi hangisidir? Atık maddelerle, ihbarlarla, yakalamalarla, ölümlerle... Bunu sadece kendimiz ölçmüyoruz, İl Emniyet Müdürlerine, İlçe Emniyet Müdürlerine, Valilere, Kaymakamlara gönderiyoruz. Bütün bu raporları tek tek inceliyorlar.

Şu ana kadar yakaladığımız eroin miktarı 7-7.5 ton. Eroin yakalamaları geçen yıldan daha fazla bu yıl da Akdeniz'de olmaya başladı. Türkiye'de rotaları daha çok Güney'e doğru aktardı.

UYUŞTURUCUYA BAŞLAMA YAŞI 21.2

Türkiye'de uyuşturucuya başlama yaşı ortalama 21.2. Bizim yapmamız gereken ne var? Türkiye'de uyuşturucu kullananların yüzde 48'i evde kullanıyor. Yüzde 28'i metruk binalarda kullanıyor. Yüzde 11-11.5 arkadaşının evinde kullanılıyor. Yüzde 8'i arabalarda kullanıyor. Yüzde 3.5 ise parkta kullanıyor. Kullananların yüzde 55'inin düzenli işi var. Yüzde 91'inin anne-babası yaşıyor.

Elde ettiğimiz politikalarda strateji oluşturuyoruz ve bunun üzerine gidiyoruz. 1 milyon anneye ulaştık. Sadece hedef kitle. Uyuşturucu kullanması muhtemel olan yerlerde buna ulaşmış olduk.

Anne baba arasında şiddet var mı? Yüzde 32'sinde hiç yok. Uyuşturucuya başladığında bekar mıydın, evli miydin? Yüzde 88'i "bekardım" diyor. Demek ki bizim başka bir kitlemiz daha var. Bir uyuşturucu kullanıcısı var evet. Ama bizim başka bir görevimiz daha var. Anne... Orada bir hayat var. Annenin hayatna da çocuğu uyuşturucudan kurtarmaya yönelik o eli uzatmaya dair sorumluluğumuz var.