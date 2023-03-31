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Bakan Soylu: İYİ Parti İl Başkanlığı'na saldırının faili yakalandı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına düzenlenen saldırının faili yakalandı. Haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Olayın, saldırı değil, bölgede bulunan bir inşaatta meydana gelen hırsızlık girişimini engellemek adına, inşaat bekçisinin hırsızları kaçırmak için ateş açması sonucu gerçekleştiği belirtildi. Olayla ilgili gözaltına alınan inşaat bekçisi M.E., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

31.03.2023 - 17:54 |
Bakan Soylu: İYİ Parti İl Başkanlığı'na saldırının faili yakalandı

Bakan Soylu açıklamasında şunları söyledi; Türk Polisi yakalar! İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDISORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik saldırıyla ilgili Twitter'dan açıklamada bulundu. Bozdağ, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan saldırıyı kınıyorum. Saldırı hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla aydınlatılacaktır. Saldırgan yakalanmadan, saldırganın kimliği belli olmadan, saldırının sebebi henüz bilinmeden, bu çirkin saldırıyı siyasi maksatla istismar etmek de doğru değildir. Hakikat ortaya çıkarılacak, adalet tecelli edecektir" ifadelerini kullandı.

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Bakan Soylu: İYİ Parti İl Başkanlığına saldırının faili yakalandı

DETAYLAR BELLİ OLDU

Olayın, inşaat alanında hırsızlık yapanları kaçırmaya yönelik ateş açma durumu olduğu; parti binasına bir saldırı olmadığı açıklandı. Şüphelinin, ruhsatlı silah sahibi bir inşaat bekçisi olduğu öğrenildi. CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, "Bekçinin hırsıza sıktığı kurşun İYİ Parti binasına gelmiş" dedi.

EMNİYET: SALDIRI DEĞİL, HIRSIZ KOVALAMASI

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden kurşunlarla ilgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Olayın, saldırı değil, bölgede bulunan bir inşaatta meydana gelen hırsızlık girişimini engellemek adına, inşaat bekçisinin hırsızları kaçırmak için ateş açması sonucu gerçekleştiği belirtildi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden kurşunlarla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaların ardından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yapılan alan çalışmasında; olayın, bölgede bulunan bir inşaatta meydana gelen hırsızlık girişimine karşılık, inşaatın bekçisinin hırsızları kaçırmak için ateş etmesi nedeniyle gerçekleştiği tespit edilmiştir. Hırsızların İYİ Parti İl Binası istikametine kaçması nedeniyle binaya tesadüfi olarak kurşunların gelmesine neden olmuştur. Şahsın olayda kullanmış olduğu bulundurma ruhsatlı silahı ile beraber yakalanması yapılmıştır" denildi. Olayla ilgili inşaat bekçisi olduğu öğrenilen M.E.'nin de gözaltında olduğu belirtildi.

Bakan Soylu: İYİ Parti İl Başkanlığına saldırının faili yakalandı

ŞÜPHELİ EMNİYETTE

Sabah saatlerinde İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden kurşunlarla ilgili yapılan çalışmaların ardından Bayrampaşa'da olayda kullanılan, bulundurma ruhsatlı silahla birlikte göz altına alınan inşaat bekçisi M.E. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

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