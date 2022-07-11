Bakan Soylu, ırkçı saldırıya uğrayan aileyi evinde ziyaret etti

İstanbul'da metroda alkollü olduğu öne sürülen şahıs tarafından ırkçı saldırıya uğrayan aileye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından ziyaret edildi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Senegalli Davut Tertemiz bir insan... Eşi, kızları Rukiye ve Fatma, metroda uğradıkları ırkçı saldırıya çok üzülmüşler... Biz, Müslümanız. Bizde yabancı düşmanlığı olmaz, olamaz; bunu reddederiz. Siyasete alet edecekler diye boynumuzu eğmedik, eğmeyiz..." ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili araştırma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise şahsın gözaltına alındığını bildirerek, “İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme', 'Ayrımcılık' ve 'Tehdit' suçları ile ilgili Fatih ilçesinde yürütülen çalışmalarda; 8 Temmuz 2022 tarihinde sosyal medya platformları ve bazı basın yayın kuruluşlarında, 'İstanbul'da rezil ırkçılık; Küfürler yağdırdı' başlığıyla yer alan haber ile ilgili yapılan inceleme neticesinde şahsın O.O.K. olduğu belirlenmiştir. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen O.O.K. isimli şahıs kısa süre içerisinde görevlilerimizce yakalanmıştır.” açıklamasını yapmıştı.