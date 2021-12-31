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Bakan Soylu duyurdu! Tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye genelinde tek seferde en yüksek metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu. Soylu, yapılan operasyonda 7 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

31.12.2021 - 15:57 |
Bakan Soylu duyurdu! Tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar...

Bakan Soylu'nun açıklaması: "Türkiye genelinde tek seferde en yüksek metanfetamin yakalaması. İstanbul'da bugün; Esenyurt, Başakşehir ve Sarıyer ilçelerinde yapılan operasyonda; 553 kg Metamfetamin 137 kg kimyasal madde ele geçirildi. 7 gözaltı. İstanbul Emniyeti ve Narkotik Birimlerimize tebrikler"

Bakan Soylu duyurdu Tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar...

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