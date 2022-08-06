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Bakan Soylu duyurdu! Bombalı saldırı engellendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK/PYD'nin Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırının Emniyet İstihbarat ekiplerinin operasyonuyla engellendiğini duyurdu.

06.08.2022 - 23:01 | | İHA
Bakan Soylu duyurdu! Bombalı saldırı engellendi

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “PKK/PYD'nin, Fırat Kalkanı Harekat Alanı'ndaki Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırı, Emniyet İstihbarat ekiplerimizin takibi ve operasyonuyla engellendi. 10 kg patlamaya hazır bomba yakalandı. EGM İstihbarat; Kilis ve Gaziantep, Emniyet İstihbarat ekiplerimize tebrikler” ifadelerini kullandı.

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